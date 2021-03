La Suprema Corte di Cassazione ha confermato cinque condanne per omicidio colposo per la morte di Matteo Armellini, l'operaio romano deceduto sul lavoro schiacciato dal palco che stava montando per il concerto di Laura Pausini a Reggio Calabria nel 2012. A darne notizia la madre Paola, che a distanza di quasi dieci anni dalla tragica scomparsa, non si è mai arresa ed ha combattuto per avere giustizia e far sì che la morte del figlio potesse porre l'attenzione sulle condizioni di lavoro e le scarse tutele degli operai del mondo dello spettacolo.

Tre condanne per l'omicidio di Matteo Armellini

Le condanne stabilite in primo e secondo grado sono confemate per il rappresentante della committente dei lavori di allestimento del palco "F&P Group", Ferdinando Salzano (un anno e otto mesi), per il coordinatore della sicurezza per i lavori di costruzione della struttura, Sandro Scalise (tre anni), e per il progettista Franco Faggiotto (tre anni e sei mesi). Sono esclusi dalla stessa accusa per prescrizione Pasquale Aumenta, responsabile della Italstage, società addetta alla cistruzione del palco, Marcello Cammera, ex responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Reggio, per i quali rimangono confermate le condanne per il reato di crollo.

Il giudice della Cassazione ha riconosciuto in via definitiva che ad uccidere Matteo non è stato un fatale incidente ma che si è trattato di un omicidio colposo, in quanto i condannati a vario titolo, ben consapevoli del rischio crollo, hanno chiesto la costruzione di una struttura non idonea per il palazzetto in cui si sarebbe dovuto svolgere il concerto della celebre cantante. Il verdetto dei giudici è arrivato a conclusione del processo partito dalle indagini per la morte sul lavoro del trentunenne. Un'inchiesta che ha messo sotto i riflettori e negli anni ha portato alla luce le condizioni di precarietà in cui si trovano troppo spesso a lavorare gli operai del mondo dello spettacollo, incaricati di montare e smontare palchi in tempi recordo tra un concerto e l'altro dei vip, con tutele scarse o inesistenti.