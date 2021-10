Omicidio di Elisa Ciotti: l’ex marito Fabio Trabacchin condannato a 24 anni di carcere Il giudice della Corte d’Assise d’Appello ha condannato Fabio Trabacchin a 24 anni di carcere per l’omicidio della ex moglie Elisa Ciotti. Il trentasettenne, che ha confessato il delitto, è ritenuto responsabile di averla uccisa a martellate in casa a Cisterna di Latina mentre la figlia dormiva.

A cura di Alessia Rabbai

Fabio Trabacchin è stato candannato a 24 anni di carcere per l'omicidio della ex moglie Elisa Ciotti. La sentenza è arrivata nella serata di oggi, venerdì 22 ottobre, nell'ambito del processo che si è celebrato davanti alla Corte d'Assise d'Appello del Tribunale di Latina. Il giudice ha ritenuto il trentasettenne responsabile di omicidio aggravato, lesioni e maltrattamenti, per averla uccisa a martellate in testa il 10 luglio del 2019 a Cisterna di Latina, lasciando la sua bambina di dieci anni sola con la mamma morta. Lo scorso marzo la perizia psichiatrica ha giudicato l'imputato capace di intendere e di volere, si è mostrato lucido e in sé quando ha compiuto il delitto e dunque in grado di affrontare il processo.

L'omicidio di Elisa Ciotti

Elisa Ciotti è stata uccisa all'interno della sua abitazione nel quartiere San Valentino, dove viveva insieme a sua figlia. Sposata con Fabio Trabacchin, i due si erano da poco separati, ma continuavano a vivere insieme, perché lui non aveva un posto dove andare ed Elisa gli aveva concesso di rimanere in casa, finché non si fosse trovato un'altra sistemazione. La notte in cui è morta la coppia aveva litigato, Trabacchin ha afferrato un martello e l'ha colpita alla base della nuca, uccidendola. Poi è uscito di casa ed è andato al lavoro, una volta rintracciato dalle forze dell'ordine, confessare l'omicidio. A trovare il cadavere è stata la figlia, che dormiva nell'altra stanza e che ha chiamato un parente dicendo che la mamma non si svegliava.