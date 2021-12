Obbligo di mascherina all’aperto: romani disciplinati, al momento controlli ma nessuna sanzione Primo giorno di mascherine obbligatorie all’aperto a Roma in luoghi affollati e vie dello shopping. Romani disciplinati: nessuna multa finora, basta un gesto dei carabinieri a ricordare di indossare il dispositivo di protezione.

A cura di Redazione Roma

Sono in corso da questa mattina i controlli dei carabinieri nel centro della capitale, per far rispettare l'ordinanza firmata dal sindaco Roberto Gualtieri che, da oggi e fino al 31 dicembre, prevede l'utilizzo obbligatorio della mascherina all'aperto in ventidue tra strade e piazze della capitale, che in questi giorni prima di Natale si prevede saranno particolarmente affollate per lo shopping natalizio.

In particolare i militari hanno pattugliato il Tridente tra piazza del Popolo e piazza Venezia. Monitorato l'utilizzo del dispositivo di protezione individuale au via del Corso, via di Ripetta, via del Babuino, piazza di San Lorenzo in Lucina, piazza del Parlamento, piazza San Silvestre, largo Chigi, largo Carlo Goldoni, piazza di Spagna, piazza del Popolo, via della Croce, via dei Condotti, via Borgognona, via Frattina.

I controlli avvengono in modalità soft: chi è trovato a non indossare la mascherina è invitato a farlo dai carabinieri. Fino a questo momento romani e turisti sono apparsi assolutamente disciplinati e nessuna multa è stata elevata. Ricordiamo che chi contravviene all'obbligo riceverà una multa tra i 400 e i 1000 euro. Il provvedimento, che sta avvenendo adottato in tutte le grandi città e i molti capoluoghi o comuni popolosi, ha l'obiettivo di limitare i possibili contagi legati al Natale in queste settimane, in mancanza di restrizioni.

Oggi pomeriggio sono previste diverse manifestazionia Roma, compreso un appuntamento No Green Pass al Circo Massimo. Da piazza della Repubblica a piazza Venezia sfilerà invece il No Draghi Day. A tutti coloro che scenderanno in piazza l'assessore D'Amato ha rivolto un invito a essere responsabili e a indossare le mascherine.