in foto: Frame dal video di Welcome to Favelas

Una fitta coltre di fumo ha invaso la strada nei pressi di Piazza del Gesù a Roma, poco distante dall'Altare della Patria, rendendo difficoltosa la circolazione dei veicoli. A provocarla nella tarda mattinata di oggi, lunedì 5 luglio, un autobus che ha riscontrato un guasto alla turbina, mentre prestava servizio nel pieno centro storico non lontano da Piazza Venezia. Erano circa le ore 11 quando il fumo è fuoriuscito da una vettura della linea 70 gestita da Atac, l'azienda che si occupa del trasporto pubblico nella Capitale, che in quel momento viaggiava in direzione Clodio. Secondo le informazioni apprese l'autista alla guida si è subito accorto che qualcosa non andava, ha fermato la vettura e ha invitato i passeggeri a scendere, mettendoli in sicurezza, per prevenire qualsiasi eventualità. Inevitabili i disagi alla circolazione dei veicoli su strada per la presenza di fumo sulla carreggiata.

Traffico a Piazza del Gesù

Allertata la pattuglia di zona per il fumo sprigionato dall'autobus in zona Piazza del Gesù, sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del I Gruppo Trevi, che hanno fornito supporto all'autista del mezzo e gestito la viabilità. Da quanto si apprende, nonostante la fumata si è trattato di un breve intervento, che si è concluso nel giro di poco tempo, senza particolari ripercussioni nel quadrante e la circolazione è tornata presto alla normalità. Poco dopo infatti l'autobus ha ripreso regolarmente il suo percorso. Da quanto si apprende non sono divampate fiamme, né è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Non risultano persone ferite, né intossicate.