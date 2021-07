in foto: Alma Reale

"Voglio entrare in comunità, curarmi dalla droga, che ha contraddistinto la storia della mia famiglia: ho iniziato a 16 anni a usare le sostanze, dopo qualche anno che ero arrivata a Roma da Perugia, dove sono nata. Ho vissuto questa sofferenza sulla mia pelle fin da piccola, era difficile restarne fuori. Ma adesso voglio stare bene e riprendermi Kilian: è tutto quello che ho, è la mia vita e questa è l’unica cosa che mi interessa". Sono queste le parole pronunciate qualche giorno fa da Alma Reale in un'intervista rilasciata a la Repubblica. La donna era diventata nota alle cronache il 6 giugno scorso per aver trascinato in un trolley il cadavere del suo ragazzo morto di overdose, abbandonandolo in strada. Voleva provare a cambiare vita e riscattarsi, soprattutto per suo figlio. Ma Alma non ce l'ha fatta: nel tardo pomeriggio di sabato 3 luglio è stata trovata morta nei pressi della stazione metro Rebibbia, con una siringa infilata nel braccio. Alma Reale è morta molto probabilmente per overdose: non ce l'ha fatta a uscire dal tunnel della droga che aveva risucchiato anche il suo compagno, deceduto per lo stesso motivo.

Nell'intervista rilasciata a la Repubblica, Alma aveva raccontato una storia di sofferenza e fragilità, soffermandosi anche sui motivi che l'avevano spinta a mettere il corpo di Luca De Maglie in un trolley e abbandonarlo in via Federico Sacco, nella zona di Colli Aniene. "La notte tra il 30 e il 31 maggio sono tornata a casa l’ho trovato sdraiato per terra ai piedi del letto, ho provato a fargli la respirazione bocca a bocca ma non c’è stato nulla da fare, Luca era già morto". Gli voleva bene a quel ragazzo, ha dichiarato, ma il fatto che fosse morto per overdose nella sua abitazione avrebbe pregiudicato il ritorno a casa di suo figlio, un bimbo di tre anni e mezzo che le era stato tolto e affidato a una casa famiglia dopo che Alma lo aveva dimenticato in macchina l'8 aprile. "Kilian è tutto quello che ho. Luca fumava la cocaina, sapevo che se avessi chiamato il 118 sarebbe arrivata la polizia e non mi avrebbero più consentito di vederlo". Poi ha aggiunto: "Voglio reagire. Il cervello ce l’ho, sono laureata in Beni culturali, ho lavorato come grafica. Voglio stare bene e riprendermi Killian". Sabato, purtroppo, il tragico epilogo della storia, con la morte di Alma, avvenuta a soli 39 anni.