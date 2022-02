Monte Terminillo, salvati due escursionisti dispersi tra la neve Sono stati tratti in salvo due escursionisti rimasti bloccati ieri sulla vetta del Monte Terminillo. I soccorritori li hanno raggiunti con l’elicottero.

A cura di Alessia Rabbai

Due escursionisti dispersi sul Monte Terminillo a Roma sono stati tratti in salvo. I fatti risalgono a ieri e si sono verificati sui Monti Reatini. Sono state ore di apprensione per i famigliari di due quarantanovenni romani, che non riuscivano più a mettersi in contatto con loro e che non li vedevano rientrare. Un episodio che sarebbe potuto finire in tragedia, ma che per fortuna si è concluso con il lieto fine, grazie all'intervento del personale del Soccorso Alpino. Secondo le informazioni apprese i due escursionisti domenica avevano raggiunto il Terminillo, quando non sono riusciti a trovare la strada del ritorno. Con il trascorerre delle ore il rischio era che rimanessero intrappolati sulla montagna senza riuscire a tornare indietro e ciò sarebbe diventato pericoloso con il sopraggiungere del buio, date le temperature. Arrivata la chiamata d'Emergenza, con la richiesta d'intervento subito si è attivata la macchina dei soccorsi.

I due escursionisti dispersi sul Terminillo raggiunti da un elicottero

Ad entrare in azione sono stati i soccorritori del Soccorso Alpino, che hanno operato con una squadra. I soccorritori hanno raggiunto la vetta del Monte Terminillo con l'elicottero, dove si trovavano i due escursionisti. Gli operatori li hanno individuati in breve tempo tra la neve e li hanno raggiunti, imbragati e portati a valle. Presenti a supporto delle operazioni anche i militari della Guardia di Finanza, gli agenti della Polizia di Stato e i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, anch'essi intervenuti in supporto con un elicottero. Una volta tratti in salvo, entrambi sono stati sottoposti ad accertamenti e fortunatamente le loro condizioni di salute sono buone.