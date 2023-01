“Mi ha minacciato con una motosega davanti alle bambine”: denunciato marito violento Minacciava e picchiava la moglie anche davanti alle figlie minorenni: un uomo di 42 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.

Quando si sono recati a casa sua, hanno visto che sul suo corpo aveva ancora i segni di una precedente aggressione, mai denunciata: una donna, all'ennesimo episodio di violenza, si è rivolta ai carabinieri e ha sporto denuncia contro il marito, un uomo di 42 anni.

La segnalazione è arrivata con una chiamata al numero di emergenza unico 112. Più volte era stata picchiata dal marito, spesso ubriaco, anche davanti alle due figlie minorenni ed era arrivato a minacciarla di morte con una motosega.

Le aggressioni ai danni della moglie

È successo a Gorga, un comune nella zona più a sud est della provincia di Roma. Qui i carabinieri della stazione locale sono stati allertati dalla donna dopo che, l'ennesima volta, il marito convivente l'ha picchiata. Da diversi mesi l'uomo la maltrattava: l'aveva minacciata di morte agitando davanti a lei una motosega e spesso la prendeva a botte, anche davanti alle bambine. Quella sera, lo scorso 19 gennaio, l'aveva colpita diverse volte con il manico di una scopa, prontamente recuperato e sequestrato dai militari.

L'ultima aggressione

Dopo essere stata percossa, la donna ha chiamato il 112 e immediatamente si è messa in moto la macchina dei soccorsi. La donna è stata raggiunta dai carabinieri, ai quali ha raccontato dei maltrattamenti che subiva da tempo. Oltre al loro sono arrivati nella sua abitazioni gli operatori sanitari del 118 che l'hanno portata all'ospedale di Colleferro dove è stata medicata per postumi di contusioni in varie parti del corpo. Durante la visita, i medici hanno notato ferite risalenti ad una precedente aggressione, subita ad inizio gennaio.

Gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia, l'uomo è stato arrestato e trasferito nella casa circondariale di Velletri su disposizione della stessa Procura.