Il comico Maurizio Battista è ricoverato in ospedale per una forte infiammazione al pancreas e per questo ha dovuto annullare lo spettacolo in programma per questa sera. "Mi trovo all'ospedale a cercare di guarire da una bruttissima infiammazione al pancreas che ho da ieri, che mi ha debilitato alla grande. Il problema è che stasera c'era la serata che purtroppo non si può fare. Il 18 c'è stato un problema e oggi ce n'è un altro e non si può fare. Credete nel destino? Io un po' ci credo. Signori vi comunicheremo quando sarà rimandata la serata…. quando saremo tutti vivi, perché prima non ce la si fa", ha annunciato il cabarettista romano con un video pubblicato su Facebook in cui si riprende sul letto di ospedale. "Me la sono vista brutta ma come dice Vasco…siamo ancora qua! Purtroppo lo spettacolo di questa sera non potrà avere luogo. Vi abbraccio tutti. Grazie a Alessandra che mi ha praticamente preso per i capelli (e ho detto tutto), portato qui dove mi stanno curando nel migliore dei modi. Un forte abbraccio, daje che passa", ha spiegato ancora Battista.

Secondo rinvio per lo spettacolo di Maurizio Battista al Drive in di Ostia

Lo spettacolo di Maurizio Battista in programma questa sera al Drive In Cinema Paolo Ferrari a Ostia era stato già cancellato una volta, lo scorso 18 settembre, a causa di un guasto al gruppo elettrogeno. "Una serata al Deive in 2", era previsto per stasera nel Drive In più grande d'Europa, ma anche stavolta è stato cancellato e spostato a data da destinarsi. Sul palco insieme a Battista dovevano esserci Dado, Gemelli di Guidonia, Gianfranco Phino, Stefano Vigilante, Osvaldo Fresia e Fabrizio Di Rienzo. Era prevista anche la partecipazione straordinaria di Gianfranco D’Angelo, protagonista del "Drive in", la trasmissione ideata da Antonio Ricci in onda su Italia Uno negli anni '80. Prevista anche la partecipazione straordinaria di Martufello.