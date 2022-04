Massacra di botte la fidanzata di 21 anni: la ragazza rischia di perdere l’occhio La violenza nel quartiere di Casal Bruciato. La polizia ha arrestato il compagno di 29 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine per la sua attività di spacciatore.

A cura di Redazione Roma

Ancora un episodio di grave violenza contro una giovane donna, ancora una volta per mano del compagno. La vittima è una giovane di 21 anni massacrata di botte da un 29enne nell'appartamento che condividevano in via Sebastiano Satta, nella popolare quartiere di Casal Bruciato su via Tiburtina. Il referto del Policlinico Umberto I, riportato dal quotidiano il Messaggero oggi in edicola, fa paura. Il ragazzo l'ha massacrata di botte, presa a calci e pugni provocandogli un trauma cranico facciale, contusioni al torace e agli arti, ferite e contusioni. I colpi più violenti in pieno viso hanno provocato alla giovane la rottura dello zigomo e una emorragia intraoculare che rischia di fargli perdere la vista: dovrà essere sottoposta a un delicato intervento chirurgico nella speranza di salvargli almeno parzialmente l'occhio.

Violenza a Casal Bruciato: arrestato pregiudicato di 29 anni

Le forze dell'ordine sono intervenute dopo che i vicini hanno dato l'allarme, sentendo prima i litigi, poi le grida di dolore e le richieste d'aiuto della giovane. Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato Sant'Ippolito che hanno arrestato l'uomo e chiamato il 118 che ha soccorso la 21enne portandola d'urgenza al pronto soccorso. L'uomo dovrà rispondere dell'accusa di maltrattamenti e lesioni aggravate. Da quanto si apprende si tratta di un pregiudicato, molto conosciuto nella zona, già conosciuto alle forze dell'ordine per essere legato al traffico di stupefacenti.