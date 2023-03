Manuel Scaccia, 36 anni, morto in un incidente in moto a Itri La vittima è Manuel Scaccia, 36 anni di Veroli, provincia di Frosinone. Su Facebook tantissimi messaggi d’addio.

Incidente mortale a Itri. La vittima è Manuel Scaccia, 36 anni di Veroli, provincia di Frosinone. Il fatto è accaduto sulla strada regionale Valle del Liri, all'interno del comune di Itri all'altezza del Santuario della Civita.

Scaccia era in sella alla sua motocicletta quando, intorno alle 11 del 19 marzo. Inutili i tentativi di soccorso, nonostante l'arrivo quasi immediato dei carabinieri, della polizia locale di Itri e dei soccorritori del 118. Manuel Scappcia era appassionato di automobili, camion e proprio di motociclette. Le indagini sull'incidente sono ancora in corso. La sua motocicletta è finita in un fossato per cause ancora da accertare. Forse un malore, forse un'improvvisa distrazione alla base del decesso.

I messaggi su Facebook: "Addio gigante buono"

Tantissimi i messaggi su Facebook, come quello di Enrico: "Oggi una bruttissima giornataHo ricevuto la notizia e il mondo mi è caduto addosso. Ho condiviso alcuni momenti con Manuel Francesca Scaccia Arci e come potete vedere un ragazzo con un grande e disponibile, infatti lo chiamavo Gigante Buono. Ci univa la passione per le auto e dei camion e delle moto.Onnipresente alla Andrea Palmieri racing e se non c’era lui aveva trasmesso la passione alla sua metà. Mi fa rabbia perché un grande lavoratore, parlava sempre dei Tir essendo titolare e della velocità. Forse proprio nella velocità, molti di noi trovano quel senso di libertà e spensieratezza, perché la vita, il lavoro e le responsabilità sono tante, per molti di noi uno sfogo, però tutti sappiamo che la velocità è molto pericolosa.Ti ricorderò sempre col sorriso e con le tue partenze. Che la terra sia live".