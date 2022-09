“Mamma mi servono soldi o mi denunciano”: così truffava gli anziani rubando denaro e gioielli” Ha raggirato un’anziana fingendosi il figlio in difficoltà, rubandole soldi e gioielli. “Mamma ho bisogno di denaro o mi denunciano” le ha detto, ma è stato arrestato.

A cura di Alessia Rabbai

Si è finto il figlio di un'anziana, raggirandola al telefono e convincendola a consegnargli soldi e gioielli. A finire in manette un ventenne, che mercoledì 20 settembre i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato, per truffa agli anziani e che ora attende l'udienza di convalida da parte del giudice. I militari allertati dal genero lo hanno infatti bloccato, mentre usciva in fretta da un'abitazione, stringendo dei gioielli in mano e hanno riconsegnato tutto alla donna.

Gli ha consegnato 9mila euro e gioielli

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri il ragazzo ha chiamato la donna la telefono, dicendole di essere suo figlio. "Mamma ho biosgno di soldi o mi denunciano" è quanto le avrebbe raccontato il falso figlio, mentendole su un presunto debito che aveva accumulato a causa del quale il direttore dell'ufficio delle Poste italiane avrebbe proceduto contro di lui per vie legali. La donna scossa dalla sua proccupazione, ha messo insieme nove mila euro in contanti e gioielli dal valore di 10mila euro e li ha consegnati ad una ragazzo che, a detta sua, sarebbe passato al suo posto a ritirarli. Entrato in possesso del bottino, il ventenne si è dato alla fuga.

Soldi e gioielli riconsegnati alla proprietaria

A dare l'allarme è stato il genero della donna, che ha notato il giovane allontanarsi da casa sua con alcuni oggetti in mano. Insospettito, ha chiamato il Numero Unico per le Emergenze 112 e chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. I militari della Sezione Radiomobile, impegnati nei quotidiani servizi di controllo del territorio, hanno raggiunto l'abitazione in pochi minuti e lo hanno arrestato. Sia soldi che gioielli sono tornati nelle mani della legittima proprietaria.