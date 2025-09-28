roma
Mamma e figlio si allontanano da una casa famiglia, avvistata la donna in metro ma senza il bambino

Un passante ha segnalato all’associazione Penelope di aver visto la donna scomparsa da Roma il 31 agosto insieme a suo figlio di 2 anni. Era sola nella metro Ottaviano.
A cura di Alessia Rabbai
Mamma e figlio scomparsi
Mamma e figlio scomparsi

Una mamma e suo figlio sono scomparsi da Roma. Si tratta di Olotewo Efeturi Enajite, trentatré anni, e Jallow Zoel Soudou, due anni. Si sono allontati da una casa famiglia che li ospitava la mattina del 31 agosto scorso e se ne sono perse le tracce. A distanza di quasi due mesi la donna sarebbe stata avvistata in metro a Ottaviano, ma senza il bambino. La segnalazione è arrivata all'associazione Penelope Scomparsi Odv, che ha pubblicato subito un appello sui social network: "Al nostro Pronto Penelope è appena arrivata una segnalazione secondo la quale la donna si troverebbe nella metro Ottaviano da sola senza il bambino – scrivono oggi pomeriggio – Preghiamo chiunque la vedesse di scattare una foto e di contattare il 112 o il nostro numero di emergenza 339 6514799″.

Identikit di mamma e figlio zone da attenzionare

Olotewo Efeturi Enajite ha trentatré anni, è alta 1.70 metri, pesa 80 chili e ha una corporatura media. L'ultuima volta in cui è stata vista indossava un vestito lungo floreale arancione e sandali aperti. Ha una parrucca con capelli lunghi lisci neri, ma non potrebbe anche non indossarla e avere capelli ricci. Un dettaglio particolare al quale prestare attenzione è che solitamente porta con sé una fascia di stoffa gialla, dove posiziona il bambino e uno zainetto.

Il bambino ha occhi scuri, indossava un giacchetto verde militare e una copertina. Le zone in cui prestare particolare attenzione sono la stazione Termini e le stazioni della metropolitana, lungo le quali la donna potrebbe spostarsi, utilizzando i mezzi pubblici. Chiunque la vedesse è pregato di contattare immediatamente le forze dell'ordine al Numero Unico delle Emergenze 112 oppure il numero di Pronto Penelope attivo h24 anche su Whats App e in forma anonima al 3396514799.


roma
