Mamma e figlio si allontanano da una casa famiglia, avvistata la donna in metro ma senza il bambino

Mamma e figlio scomparsi

Una mamma e suo figlio sono scomparsi da Roma. Si tratta di Olotewo Efeturi Enajite, trentatré anni, e Jallow Zoel Soudou, due anni. Si sono allontati da una casa famiglia che li ospitava la mattina del 31 agosto scorso e se ne sono perse le tracce. A distanza di quasi due mesi la donna sarebbe stata avvistata in metro a Ottaviano, ma senza il bambino. La segnalazione è arrivata all'associazione Penelope Scomparsi Odv, che ha pubblicato subito un appello sui social network: "Al nostro Pronto Penelope è appena arrivata una segnalazione secondo la quale la donna si troverebbe nella metro Ottaviano da sola senza il bambino – scrivono oggi pomeriggio – Preghiamo chiunque la vedesse di scattare una foto e di contattare il 112 o il nostro numero di emergenza 339 6514799″.

Identikit di mamma e figlio zone da attenzionare

Olotewo Efeturi Enajite ha trentatré anni, è alta 1.70 metri, pesa 80 chili e ha una corporatura media. L'ultuima volta in cui è stata vista indossava un vestito lungo floreale arancione e sandali aperti. Ha una parrucca con capelli lunghi lisci neri, ma non potrebbe anche non indossarla e avere capelli ricci. Un dettaglio particolare al quale prestare attenzione è che solitamente porta con sé una fascia di stoffa gialla, dove posiziona il bambino e uno zainetto.

Il bambino ha occhi scuri, indossava un giacchetto verde militare e una copertina. Le zone in cui prestare particolare attenzione sono la stazione Termini e le stazioni della metropolitana, lungo le quali la donna potrebbe spostarsi, utilizzando i mezzi pubblici. Chiunque la vedesse è pregato di contattare immediatamente le forze dell'ordine al Numero Unico delle Emergenze 112 oppure il numero di Pronto Penelope attivo h24 anche su Whats App e in forma anonima al 3396514799.