Lite sull’autostrada A12: operatore ferisce il collega con sette coltellate Ferite d’arma da taglio in diverse parti del corpo sono le conseguenze riportate su un operatore di uhna ditta per la manutenzione stradale, accoltellato da un collega sull’autostrada A12.

A cura di Alessia Rabbai

Ferito con sette coltellate e finito all'ospedale San Paolo di Civitavecchia con una corsa in ambulanza. È il bilancio di una lite tra colleghi sull'A12. Vittima un operatore stradale di una ditta appaltatrice, che è stato aggredito da un cinquantanovenne. Un'aggressione scaturita per futilli motivi al culmine della quale l'addetto ha ferito il collega prendendolo a coltellate. Ricevuta la segnalazione, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Civitavecchia, che hanno bloccato l'uomo e lo hanno denunciato per i reati di lesioni aggravete e porto d'arma binaca. Secondo quanto ricostruito in sede d'indagine l'uomo, insieme al figlio e ad un altro collega, tutti di una ditta appaltatrice di lavori di manutenzione lungo la tratta autostradale, erano a bordo di un furgone e stavano percorrendo la strada all'altezza del chilometro 44, viaggiando in direzione Grosseto. Per cause non note il figlio della vittima e l’altro collega hanno iniziato a litigare. Così il conducente del furgone ha accostato il mezzo fermandosi lungo la corsai d'emergenza.

Il cinquantanovenne vista la discussione animata, ha preso le difese del figlio, ma non si è llimitato a rispondere al collega. Ha estratto infatti una lama e lo ha colpito per sette volte raggiungendolo con fendenti in diverse parti del corpo, tra chi la schiena e il fianco. Partita la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto è intervenuto il personale sanitario in ambulanza, che ha soccorso il ferito e lo ha trasportato con urfgenza all'ospedale San Paolo di Civitavecchia. Arrivato al pronto soccorso del nosocomio del litorale della provincia di Roma, il paziente è stato sottoposto alle cure dei medici che sono intervenuti sulle ferite d'arma da taglio riportate, gravi ma fortunatamente non mortali. I poliziotti nel giro di poche ore sono risaliti all'uomo e nei suoi confronti è scatatta la denuncia.