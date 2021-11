Lite con sparo a Tor San Lorenzo: due ventenni arrestati per tentato omicidio Per la violenta lite di ieri sera in via del Fenicottero in zona Tor San Lorenzo a Roma sono finiti in manette due ventenni, accusati di tentato omicidio.

A cura di Alessia Rabbai

Due arresti è il bilancio della lite con sparo che si è consumata ieri sera in zona Tor San Lorenzo a Roma. A finire in manette con l'accusa del reato di tentato omicidio sono stati un ventenne e un ventinovenne, che i carabinieri hanno portato in caserma. Secondo quanto ricostruito finora in sede dell'indagine lampo condotta dai carabinieri, in via dei Finicotteri sabato 13 novembre è nata un'accesa discussione tra due famiglie, in cui sono volate insulti verbali e sprangate sulle rispettive auto e che si è conclusa con un colpo d'arma da fuoco sparato in aria che, fortunatamente, non ha raggiunto nessuno. Ad essere arrestati sono il ventenne che ha tentato di investire con l'auto una donna e un ventinovenne, figlio di lei, che per difenderla ha aperto il fuoco. A suo carico sono stati riconosciuti anche la detenzione di arma e la detenzione di droga ai fini di spaccio. Una serata di tensione e paura nel quartiere che si è conclusa dunque con due misure di custodia cautelare e un ferito.

La donna investita a Tor San Lorenzo refertata con 40 giorni di prognosi

La donna vittima dell'investimento è stata soccorsa e trasportata all'ospedale San Camillo di Roma, dove, una volta giunta al pronto soccorso, è stata affidata ai medici, che l'hanno sottoposta agli accertamenti del caso e per le conseguenze riportate a seguito dell'accaduto l'hanno refertatata con una prognosi di quaranta giorni. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Anzio e di Tor San Lorenzo, che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto, risalendo ai responsabili e che ora stanno cercando di capire il movente. Non è chiaro infatti al momento cosa abbia portato le due famiglie del posto a discutere in maniera così violenta. All'interno delle loro abitazioni, che sono state perquisite, è stata trovata della droga.