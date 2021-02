Un nuovo caso di violenza sessuale su una ragazza giovanissima a Roma, ancora una volta in una festa tra coetanei. L'episodio è stato denunciata da una 17enne che ha raccontato di essere stata vittima di un abuso sessuale all'interno di un appartamento, dove si stava svolgendo una serata tra amici. La ragazza sarebbe rimasta solo con un giovane di qualche anno più grande che, nonostante i suoi dinieghi, l'avrebbe costretta a un rapporto sessuale diventando sempre più aggressivo e minacciandola di ritorsioni se si fosse ribellata.

Subito dopo la minorenne ha chiesto l'aiuto delle forze dell'ordine, che l'hanno soccorsa in via Giustiniano Imperatore a Ostiense. Trasportata in ospedale ha sporto denuncia e immediatamente sono partite le indagini. La vicenda è riportata oggi dal quotidiano il Messaggero e risale alla notte dello scorso lunedì.

Le indagini: ascoltati tutti i partecipanti alla festa

Le indagini ora sono state affidate agli agenti della Squadra Mobile che stanno conducendo le indagini. Gli altri ragazzi presenti alla festa hanno riferito di non essersi accorti di nulla e di aver capito che qualcosa non andava solo troppo tardi. Tutti i presenti identificati stanno venendo ascoltati in questi giorni e i tabulati telefonici acquisiti: gli inquirenti vogliono capire se ci siano state complicità, mentre la cartella clinica della ragazza è stata già acquisita.

La denuncia della giovane arriva pochi giorni dopo che un altro grave episodio è stato denunciato da una ragazza sempre di 17 anni, che ha racconto alle forze dell'ordine di essere stata vittima di una violenza sessuale di gruppo la notte di Capodanno.