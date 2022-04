L’ex questore di Firenze assolto: “Il fatto non sussiste” L’ex questore di Firenze Raffaele Micillo era stato indagato per frode e simulazione di reato con altri due ex poliziotti. Il giudice per le indagini preliminari ha deciso che il fatto non sussiste assolvendo gli imputati prima del processo vero e proprio.

A cura di Redazione Roma

L'ex questore di Firenze era stato indagato, insieme ad altri due ex poliziotti con l'accusa di aver costituito un'associazione a delinquere finalizzata alla truffa, frode assicurativa e simulazione di reato. Il Gup del tribunale di Roma ha deciso il non luogo a procedere perché il fatto non sussiste. “Dichiara il non luogo a procedere nei confronti di Micillo Raffaele in ordine a tutti i reati a lui ascritti per non avere commesso il fatto e in relazione al capo P) perché il fatto non sussiste; dichiara il non luogo a procedere nei confronti di Ricciuto Federico, Barbato Vincenzo, Di Le Lorenzo in ordine il reato a cui al capo P) perché il fatto non sussiste”, si legge nel dispositivo della sentenza.