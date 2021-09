Leonardo Durante insegna all’Enrico Fermi di Roma ed è tra i 50 migliori prof al Mondo “Immaginatevi come Leonardo Da Vinci, che aveva tutte le competenze e le metteva in gioco. Noi non siamo come lui, ma ci possiamo provare”. Sono le parole incoraggianti di Leonardo Durante insegnante dell’Itis Enrico Fermi di Roma, tra i 50 migliori professori al Mondo finalisti al Global Teacher Prize.

A cura di Alessia Rabbai

Il professore Leonardo Durante è tra i cinquanta migliori docenti, finalisti del Global Teacher Prize, il premio che incorona il miglior insegnante del Mondo. È l'unico candidato italiano a rimanere ancora in gara, è siciliano, ma insegna Sistemi automatici e controlli all'Istituto tecnico industriale statale Enrico Fermi di Roma, una disciplina complessa, che coniuga Matematica, Elettronica e Lingua Inglese. Fanpage.it lo ha intervistato, per farsi raccontare come sta vivendo questa emozionante esperienza e quali progetti ha in mente in caso di vittoria. "Sono contentissimo di rappresentare l'Italia e già questa è un traguardo per la scuola italiana e per i miei studenti – spiega il professore – Certo, se dovessi essere tra i dieci finalisti e perché no, il primo, sarei ancora più contento, ma questa è già una vittoria per me". Il Global Teacher Prize è un premio annuale dal valore di un milione di dollari erogato nel giro di dieci anni dalla Varkey Foundation, che viene assegnato ad un solo insegnante che dimostra di aver dato un contributo eccezionale alla professione, ottenendo dunque a novembre prossimo il titolo del migliore al Mondo.

"Ai miei studenti dico immaginatevi Leonardo Da Vinci"

In caso di vittoria il professor Durante ha già un'idea: "Con i soldi in palio ho pensato di istituire delle borse di studio per i ragazzi che non possono permettersi l'Università, poi donarne una grossa parte sia all'Enrico Fermi, di Roma, dove attualmente lavoro, che al Salvo d'Acquisto di Bagheria, dove ho iniziato il mio percorso professionale tanti anni fa". E spiega parlando del suo metodo d'insegnamento: "Ai miei studenti dico immaginatevi di essere come Leonardo Da Vinci, che aveva tutte le competenze e le metteva in gioco, noi non siamo dei geni come lui, però almeno ci possiamo provare".

Servizio di Simona Berterame