L’emozione di Rosannangela ricoverata al Bambino Gesù: la maglia di Chiesa e la dedica speciale

A cura di Alessia Rabbai

Trovarsi ricoverata in ospedale e ricevere un dono speciale. È l'emozione vissuta da Rosannangela, una paziente sedicenne dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, che si è vista recapitare in reparto un pensiero molto desiderato. Una mattinata quella di ieri, mercoledì 17 novembre, come le altre all'apparenza, senza che nulla nei comportamenti di medici e personale sanitario potesse far presagire quanto sarebbe accaduto di lì a poco. Rosannagela era al letto, quando ha sentito dei passi in corridoio. "Qualcuno bussa alla porta" ha detto. Mentre dall'altra parte si è sentita rispondere "Abbiamo un regalo per te". "Che regalo" ha domandato la giovane, stupita e cuoriosa di sapere cosa fosse e chi glielo avesse mandato. Quando ha visto entrare ‘la maglia azzurra dei suoi sogni' non è riuscita a trattenere l'emozione. A inviargliela è stato il suo idolo Federico Chiesa, che l'ha fatta recapitare direttamente nella sua staza d'ospedale autografata e con una dedica speciale: "Mai smettere d'inseguire i propri sogni".

L'attaccante della Juventus in prestito dalla Fiorentina e della nazionale italiana con cui si è laureato campione d'Europa nel 2021 nel tardo pomeriggio dello scorso 10 novembre era infatti in visita ai pazienti del Bambino Gesù insieme agli altri azzurri. Il giro in programma per Chiesa prevederava altre aree dell'ospedale, ma l'infermiere responsabile del reparto in cui si trova ricoverata Rosannangela, conoscendo la passione della giovane per il suo idolo calcistico, ha fatto di tutto per portarlo da lei. Così i due si sono incontrati. Quando ha visto comparire il giocatore non è riuscita a trattenere le lacrime. Hanno parlato con grandi sorrisi, che trasparivano dagli occhi sui volti coperti dalle mascherine. Il centrocampista le ha detto d'inseguire i propri sogni incoraggiandola, senza mai perdere la volontà di raggiungerli, proprio come lui aveva fatto con la Nazionale italiana. La risposta più bella è stata quella della ragazza, che su Instagram ha scritto: "The best is yet to come".