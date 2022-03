Le nuove regole Covid sui mezzi pubblici a Roma dal primo aprile: ritorna la capienza al 100% Dal primo aprile cambiano le regole a bordo dei mezzi pubblici con la fine dello stato d’emergenza: la capienza torna al 100%, tutte le porte tornano accessibili, eliminati i percorsi differenziati, ma resta l’obbligo di mascherina Ffp2.

Capienza al 100% e tutte le porte di nuovo utilizzabili sono i cambiamenti che riguardano i mezzi pubblici a Roma da domani, venerdì primo aprile. Con il termine dello stato d'emergenza mutano le regole anche per quanto riguarda gli spostamenti. La capienza massima passa infatti dall'attuale 80% al 100%, tornando alle condizioni di viaggio precedenti alla pandemia, mentre resta l'obbligo di portare la mascherina Ffp2 a bordo per tutto il mese di aprile, per poi passare successivamente a quella chirurgica. Atac, l'azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico capitolino, ha informato gli utenti con un comunicato sul sito ufficiale, cittadini e pendolari, che si sta riorganizzando per i cambiamenti che partiranno domattina.

Restano potenziate le linee bus delle scuole

Nonostante il termine dell’emergenza sanitaria Atac ha annunciato che manterrà alcune linee potenziate per i trasporti scolastici nei due orari d'ingresso negli istituti. Le scuole infatti rimarranno fino alla fine dell'anno scolastico con gli orari scaglionati, senza tornare, come invece sembrava in un primo momento, all'orario unico. A restare attive saranno dodici linee per circa trentacinque veicoli e 500 corse giornaliere, che servono le scuole lungo il loro normale percorso. Rimangono attive le corse dedicate agli istituti scolastici, delle quali 140 giornaliere, che prestano servizio ai viaggiatori con trentatré autobus a disposizione affidate ai privati. L'azienda inoltre conferma l'affidamento ai privati anche di ventitré linee di trasporto periferico.

In metro via a transenne e percorsi differenziati di entrata e uscita

Nelle metropolitane delle linee A, B, B1 e C verranno progressivamente eliminati i percorsi differenziati di entrata e uscita, con le segnaletiche adesive e le transenne e verranno inoltre tolte le delimitazioni degli ambienti e delle indicazioni per il distanziamento sulla banchina dove posizionarsi in attesa dell'arrivo del treno in stazione.

Si potrà salire e scendere da tutte le porte

Per garantire la capienza al 100 per cento a bordo dei mezzi di trasporto di superficie, dei treni della metro C e della ferrovia Termini-Centocelle, saranno si tornerà a salire e scendere da tutte le porte presenti su vetture e convogli. Rimarranno a disposizione dei passeggeri i dispenser per la sanificazione in metropolitana e sui tram e proseguiranno i cicli di sanificazione.