L'attore Daniele Pompili non paga il conto dell'intervento estetico e finisce a processo Dopo la denuncia presentata dalla dottoressa, Pompili è sotto processo con l'accusa di insolvenza fraudolenta.

A cura di Enrico Tata

Daniele Pompili, 38 anni, attore, si sottopone a un intervento di chirurgia estetica insieme a un amico. Con la dottoressa concordano anche la realizzazione di un video da postare su Facebook, ma con l'accortezza di non fare comparire i volti dei pazienti. Nessuno dei due, però, paga quanto stabilito: Pompili perché sostiene di avere avuto problemi fisici dopo l'intervento e l'amico perché nel video si riconoscerebbe il suo volto e ciò non era nei patti. Ad ogni modo, non saldano quanto dovuto e così il medico li presenta una denuncia. Ora Pompili è sotto processo con l'accusa di insolvenza fraudolenta.

L'attore avrebbe si sarebbe rifiutato di pagare il conto

Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, l'intervento di chirurgia estetica aveva un costo di 2.500 euro a persona. L'attore, qualche apparizione a Ciao Darwin e Uno Mattina, si sarebbe rifiutato di pagare per problemi fisici, mai certificati, arrivati dopo l'operazione. Il suo avvocato, Daniele Franciosi, sostiene invece che il bonifico non è stato effettuato soltanto per un mero errore di contabilità. L'amico, invece, non ha saldato il conto perché sostiene di essere stato riconosciuto nel video realizzato in accordo con la dottoressa. Entrambi, ha riferito il medico, sarebbero addirittura tornati presso lo studio, pretendendo un risarcimento danni di 25mila euro per quanto accaduto. A quel punto la dottoressa ha deciso di sporgere denuncia e la procura, a seguito di accertamenti sulla vicenda, ha chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio per l'attore e il suo amico. L'accusa, come detto, è di insolvenza fraudolenta.