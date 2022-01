L’allenatore della As Roma Josè Mourinho visita la Caritas di Termini a Capodanno Sorpresa inaspettata alla Caritas di Roma, dove a Capodanno ha fatto visita l’allenatore della Roma Josè Mourinho, portando beni di prima necessità.

A cura di Alessia Rabbai

Foto dalla pagina Facebook della Caritas di Roma

Josè Mourinho ha visitato la Caritas di via Marsala a Capodanno. L'allenatore portoghese della Roma ha stupito tifosi e non, decidendo di fare tappa nella struttura nei pressi della Stazione Termini, per portare beni di prima necessità. I responsabili della Caritas romana non sapevano nulla del suo arrivo: Mourinho è comparso all'improvviso e inaspettatamente, portando, oltre ai doni, anche un momento di gioia e allegria. Un'ora trascorsa tra selfie e chiacchierate, con la promessa di tronare presto a trovarli. Un'esperienza davvero unica che ha sorpreso tutti e che ha reso la serata ‘magica'.

Mourinho: "Non dimenticate i bisognosi"

Mourinho ha poi pubblicato una foto sui suoi profili social: “Buon Capodanno e buon 2022 a tutti. Ma per favore non fate finta di non sapere, non dimenticate la realtà, non dimenticateli! Loro esistono, sono ovunque e hanno bisogno di voi! Hanno bisogno di tutti noi! Grazie alla Caritas per il vostro fantastico lavoro”. Un appello ai suoi follower a non dimenticare neanche in questi momenti difficili di emergenza sanitaria le persone bisognose e i senzatetto, e a fare quanto si può, con i propri mezzi.

A dare notizia della visita a sorpresa dell'allenatore giallorosso è stata anche la Caritas di Roma, che entusiasta ed emozionata ha pubblicato gli scatti del lieto incontro su Facebook. "Visita a sorpresa per gli ospiti dell'Ostello "don Luigi Di Liegro", José Mourinho mister dell'AS Roma – si legge nel post – insieme allo staff tecnico, ha incontrato gli ospiti della struttura per portare loro dei doni e fare gli auguri del nuovo anno". Il gesto non è passato inosservato ai suoi fan, che hanno commentato le foto con tantissimi messaggi di ringraziamento la bella azione compiuta: "Buon anno mister – scrive un utente – e che il 2022 ci porti qualche trofeo".