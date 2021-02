Si fa chiarezza su quanto accaduto ieri in via Panisperna, dove un ragazzino di 13 anni, è saltato dalla finestra davanti agli occhi dei suoi compagni di terza media, precipitando nel cortile interno dopo un volo di sette metri ed essersi appeso a un ramo di un albero. Da quanto ricostruito finora lo studente di terza media, che frequenta una delle classi del ‘Viscontino' distaccate nella sede dell'istituto tecnico Cristoforo Colombo a Rione Monti, avrebbe aperto la finestra e si sarebbe lanciato verso l'albero, dopo che la professoressa in quel momento in classe lo aveva minacciato di mettergli una nota.

Migliorano le condizioni del 13enne

Un gesto di ribellione, forse una sconsiderata dimostrazione di coraggio, per fortuna le sue condizioni sono in via di miglioramento: soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso al Policlinico Agostino Gemelli. Il ragazzino ha riportato diversi traumi, ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

Le indagini sull'episodio

Sul posto gli agenti della Polizia di Stato che hanno aperto un fascicolo per stabilire cosa sia accaduto con esattezza e se ci siano delle responsabilità, per quella che poteva essere una tragedia ben più grave. Ascoltata l'insegnante e i compagni di classe che hanno raccontato tutti la stessa scena: il 13enne si è alzato e in pochi secondi ha aperto la finestra e con decisione si è lanciato di sotto, tentando di appendersi a un ramo che ha rallentato la sua caduta. Ascoltati anche i genitori che avvertiti dell'accaduto si sono precipitati all'ospedale dove il 13enne è arrivato rimanendo sempre vigile.