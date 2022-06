La meravigliosa Amerigo Vespucci oggi a Gaeta per la giornata della Marina Militare 2022 L’Amerigo Vespucci è arrivata nel Golfo di Gaeta, città laziale dove si celebra oggi, 10 giugno, la giornata della Marina Militare 2022.

A cura di Enrico Tata

La meravigliosa Amerigo Vespucci, una delle navi più belle del mondo e simbolo e veliero più antico della nostra Marina, è arrivata nel Golfo di Gaeta, città laziale dove si celebra oggi, 10 giugno, la giornata della Marina Militare 2022. Il magnifico vascello è stato avvistato, durante il tragitto, anche tra Anzio e Nettuno e moltissime sono state le fotografie postate sui social network. Nella notte di oggi gli alberi del veliero sono stati illuminati con i colori della bandiera italiana.

La meravigliosa Amerigo Vespucci

La Nave Scuola Amerigo Vespucci è stata costruita nei cantieri navali di Castellammare di Stabia ed è stata varata il 22 febbraio del 1931. Il motto del veliero è "Non ci comincia, ma quel che persevera". È lunga 82 metri e larga oltre 15 metri. Porta il nome del grande navigatore fiorentino Amerigo Vespucci. Fu lui a capire che le nuove terre scoperte da Colombo non facevano parte dell'Asia, come credeva il genovese, ma erano a tutti gli effetti un continente ignoto, che Vespucci chiamò ‘nuovo mondo' e che poi fu ribattezzato America in suo onore.

La giornata della Marina Militare

La giornata della Marina si celebra il 10 giugno, nell'anniversario dell'impresa di Premuda, una delle più significative compiute dalla nostra Marina nel corso della Prima guerra Mondiale. L'azione fu compiuta dai MAS 15 e 21, che all'alba del 10 giugno 1918 riuscirono a penetrare nella formazione navale nemica e riuscirono ad affondare la corazzata austro-ungarica SMS Szent István (Santo Stefano). Nell'azione venne colpita anche la corazzata gemella Tegetthoff, ma non venne affondata.

Quest'anno la giornata viene celebrata nella città di Gaeta e sono presenti il Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, il Capo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio Enrico Credendino

Qua la registrazione della cerimonia: