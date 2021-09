La droga di Hitler venduta a badanti e camerieri sfruttati per sopportare la fatica Badanti, camerieri e addetti alle pulizie: sono i clienti degli spacciatori di Yaba, la ‘droga di Hitler’, una sostanza stupefacente derivato delle metanfetamine, che affrebbe tra gli effetti quello di far sentire meno la fame e la stanchezza. È quanto è emerso dalle indagini condotte dai carabinieri che hanno arrestato sei persone.

A cura di Alessia Rabbai

Vendevano Yaba a badanti e camerieri sfruttati, che la assumevano per sopportare la fatica. I carabinieri hanno arrestato sei persone ritenute responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo quanto ricostruito in sede d'indagine dai carabinieri che hanno scritto informazioni dettagliate nella documentazione e riportate da La Repubblica, i presunti pusher rifornivano il mercato della Capitale facendosi arrivare la droga in pasticche dalla Toscana tramite un venditore cinese che gliela rendeva disponibile. Oltre allo spaccio di droga dello stupro destinato a professionisti in carriera e insospettabili, medici e professori universitari, era attivo un altro mercato. Il venticinquenne del Bangladesh a capo di un secondo gruppo di spacciatori tra le altre sostanze che spacciava era in possesso anche di Yaba, la codiddetta ‘droga di Hitler‘ dall'uso che ne facevano i militari tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Questa sostanza stupefacente, secdondo quanto portato alla luce dalle indagini condotte dai militari, ha tra i suoi clienti abituali principalmente cittadini stranieri, che lavorano come badanti, addetti alle pulizie e camerieri, che prestano servizio in ristoranti e appartamenti della Capitale.

Assumevano Yaba per sentire meno la stanchezza

I clienti che acquistavano Yaba sono dei lavoratori spesso considerati ‘invisibili' dalla società, ma sui quali si poggiano parti importanti degli ingranaggi grazie ai quali le altre professioni riescono a funzionare, si pensi ai lavoratori stranieri che assistono giorno e notte anziani o malati e che permettono ai loro famigliari di poter andare a lavorare, oppure i lavoratori delle cucine e chi fa le pulizie all'interno di alberghi di lusso e palazzi dei quartieri ricchi. La Yaba, un derivato delle metanfetamine, è infatti una sostanza stupefacente reperibile a basso costo, quindi alla portata anche delle persone più ai margini della società, che permette a chi le assume di sentire meno la fame e la stanchezza.