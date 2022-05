La denuncia di una 28enne: “Controllore Atac mi ha molestata e ha aggredito uno straniero” Fanpage.it racconta la denuncia di una 28enne alla fermata Scalo San Lorenzo: “Un controllore mi ha molestata e ha aggredito uno straniero”. Atac ha subito avviato un’indagine interna per accertare l’accaduto, che adesso è in corso.

A cura di Alessia Rabbai

"Sono stata molestata da un dipendente Atac, che ha poi aggredito e minacciato un passeggero straniero senza biglietto". A parlare è una ragazza romana di 28 anni laureata in Psicologia, che attraverso Fanpage.it denuncia un episodio nel quale è rimasta coinvolta lo scorso sabato 14 maggio, mentre stava per recarsi ad un seminario e a seguito del quale è ancora profondamente scossa. "Ho assistito a un'aggressione gratuita, ad una violenza, perché non esistono altre parole per definirla, così come ci sono altri modi per approcciarsi ad una ragazza, se quello era l'intento e non infastidirla insistentemente, approfittando del fatto che sia sola". Avuta notizia dei fatti Atac ha subito avviato un’indagine interna per accertare l'accaduto, che adesso è in corso.

Una mattina come le altre, erano circa le 11.20 e la 28enne si trovava alla fermata Scalo San Lorenzo, in direzione Verano. "C'erano quattro controllori, uno dei quali, sulla quarantina, mi ha preso di mira e ha iniziato ad importunarmi. Cantava in modo provocatorio fissandomi poi si è avvicinato a me, tentando un approccio – spiega la ragazza – un comportamento fastidioso e sgradevole, ma soprattutto non richiesto e che non si addice ad un dipendente Atac in divisa durante il servizio".

"Controllore Atac ha aggredito e minacciato passeggero straniero"

Arrivato il tram, la ragazza è salita, mentre un passeggero straniero, alla vista dei controllori, ha provato a scendere. "Lo stesso controllore lo ha fatto rientrare nella vettura con una spinta e lo ha trattenuto, chiedendogli il biglietto, che non aveva. Ma non in un modo che compete ad un autorità come la sua, bensì intimidendolo, avvicinandoglisi al volto, fino ad arrivare a minacciarlo – continua la 28enne – A questo punto mi sono messa in mezzo, dicendogli che così non poteva comportarsi e lui mi ha risposto chiedendomi il biglietto". Ma nella concitazione la ragazza si è dimenticata pur avendolo, di timbrarlo. Ha preso una multa ed è stata minacciata che sarebbe stata portata dai carabinieri, dove a dire del controllore, avrebbe subito un trattamento ben peggiore.

"Il suo modo di fare mi ha dato l'impressione che avesse l'intenzione di prendersela con le prime persone che si trovava davanti, approfittando del fatto che io fossi una ragazza sola e l'altro passeggero uno straniero, mentre scommetto che se al nostro posto ci fosse stato un uomo italiano, gli avrebbe portato rispetto – continua – un'altra cosa per la quale sono rimasta molto delusa è il comportamento degli altri tre colleghi che erano con lui e che non hanno fatto niente, non sono mai intervenuti".