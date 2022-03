La denuncia dei cittadini: “Wurstel farciti di chiodi per uccidere cani e gatti” I cittadini di Monteverde hanno lanciato l’allarme, denunciando la presenza di bocconi farciti di chiodi in Largo Ravizza, potenzialmente pericolosi per cani, gatti e altri animali.

A cura di Alessia Rabbai

I wurstel con chiodi trovati nell’area cani di largo Ravizza (Foto Facebook)

"State attenti ai vostri cani quando li portate a spasso. Abbiamo trovato wurstel farciti di chiodi". È l'allarme lanciato dai residenti di Monteverde, che hanno segnalato la presenza di bocconi potenzialmente letali nell'area cani di Largo Ravizza sulla Circonvallazione Gianicolense a Roma. Una notizia pubblicata sui social network e ricondivisa nei gruppi di quartiere, che ha allertato i cittadini. "Fate sempre attenzione quando portate i cani fuori a fare la passeggiata, che possono rimanere vittime di persone senza scrupoli". La preoccupazione dei residenti non riguarda solo i cani di proprietà, ma anche i gatti che vivono per strada o gli altri animali selvatici, che affamati potrebbero essere attratti dai bocconi pericolosi e rimanere gravemente feriti. "Un gesto infame e crudele, mettere dei chiodi nel cibo per far male agli animali" ha commentato una cittadina che abita nel quartiere a Fanpage.it mentre passeggiava con il suo cane al guinzaglio nella piazzetta "la paura c'è sempre e bisogna controllarli, perché il pericolo purtroppo potrebbe essere sempre dietro l'angolo".

Ora il timore è che possano essercene altri nelle strade o aree verdi limitrofe. Sulla vicenda è intervenuto il consigliere comunale M5S dell'Assemblea Capitolina Dianiele Diaco: "Attentare alla vita di poveri cani è un atto criminale che merita di essere punito severamente. Chi ha gettato wurstel farciti di chiodi nell'aria cani di Largo Ravizza a Roma è solo una persona senza cuore, oltre che vile e infelice. Denunciate cittadini. Denunciate e fate passare un brutto quarto d'ora a questa gentaglia. Io stesso provvederò a fare un esposto contro gli autori di questo atto scellerato. Un ringraziamento particolare alla cittadina che si è accorta della trappola salvando la vita a molti amici a quattro zampe".