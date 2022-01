Inquilini di Roma 70 rischiano lo sfratto, un’anziana: “Ho 93 anni, spero di morire prima” Gli inquilini del complesso edilizio Roma 70 chiedono al Comune di Roma e alla Regione Lazio d’intervenire per ricevere la possibilità di accedere a mutui agevolati.

Gli abitanti di Roma 70, un complesso di edilizia pubblica costruito negli anni '70 da Enpaia per uso sociale, rischiano di perdere la casa in cui vivono. L'Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura dopo la privatizzazione e la proposta d'aumento dell'affitto, ha messo gli abitanti alle strette: o acquistano la casa in cui vivono da anni oppure verranno sfrattati. "L'ente in passato ha provato ad aumentare gli affitti agli inquilini e questi ultimi lo hanno contestato – spiega Angelino Fascetti Asia/Usb – Data la contrarietà al provvedimento non hanno ricevuto il rinnovo dei contratti. La maggior parte hanno lo sfratto per finita locazione da circa dieci anni". Il complesso edilizio, che si trova tra via di Grotta Perfetta e via del Tintoretto, è nato tra gli anni '70 e '80 del Novecento come calmieratore del mercato della casa, ossia per frenarne indirettamente l’aumento dei prezzi. "Ora – continua Fascetti – Enpaia torna alla carica con la proposta di vendita a prezzi più alti del mercato".

L'appello degli inquilini di Roma 70: "Intervengano Comune e Regione"

Fanpapge nel suo servizio ha raggiunto i residenti, dando voce a quelle che sono i loro timori e le loro richieste. "Abito qui come altri inquilini da 35 anni. Ho pensato che dati i miei 93 anni a maggio, forse faccio in tempo ad andarmene" ha detto un'anziana. Gli inquilini chiedono "l'intervento del Comune di di Roma e della Regione Lazio per avere la possibilità di accedere a mutui agevolati, perché ai pensionati non vengono dati e si parla di cifre intorno ai 300mila euro – spiega ancora un residente – Essere costretti ad andare via di casa da anziani è traumatico".

