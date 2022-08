Incidente sulla Prenestina: la vittima è il barista Fabrizio Veneziale, 38 anni Aveva lavorato come barista nell’antico caffè Castellino di piazza Venezia e attualmente lavorava in un bar di via Tor de’ Schiavi.

A cura di Enrico Tata

Fabrizio Veneziale, 38 anni, è morto in seguito a un tragico incidente avvenuto all'alba di ieri all'incrocio tra via della Serenissima e via Prenestina a Roma. Stando a quanto racconta al quotidiano La Repubblica il fratello, Fabrizio aveva lavorato come barista nell'antico caffè Castellino di piazza Venezia e attualmente lavorava in un bar di via Tor de' Schiavi. Era diretto al lavoro, quando la sua Honda 500 si è scontrata con una Mercedes guidata da una donna italiana di 46 anni. La signora era diretta verso Roma centro. Dopo l'impatto, il motociclista è stato sbalzato sull'asfalto ed è morto praticamente sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale del IV Gruppo Tiburtino.

Secondo le prime ricostruzioni, il barista stava percorrendo via della Serenissima in direzione Tor de' Schiavi per andare al lavorare al bar, quando è stato preso in pieno dalla Mercedes che sembra abbia attraversato l'incrocio con il semaforo rosso. La donna stava tornando a casa e stava percorrendo via Prenestina in direzione Roma centro. Fabrizio, residente in zona Portonaccio, "lascia la sua compagna e il suo cane, che era la sua grande passione", ha raccontato ancora il fratello a La Repubblica.

Dopo i rilievi, terminati intorno alle ore 14, gli agenti della polizia locale hanno inviato una informativa alla procura di Roma, che probabilmente aprirà un fascicolo di indagine e potrebbe iscrivere la signora sul registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale. Nelle prossime ore verranno anche visionate le eventuali immagini registrate dalle telecamere di sicurezza presenti in zona.