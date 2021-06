Grave incidente sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di oggi, martedì 15 giugno, intorno alle ore 18. Ad avere la peggio un motociclista, che è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Lo scontro ha coinvolto tre veicoli e un mezzo a due ruote, che per cause non note e in corso d'accertamento, si sono scontrati all'altezza del chilometro 66,300. L'impatto è stato molto violento, ha coinvolto più mezzi e si è svolto davanti agli occhi degli automobilisti di passaggio, che hanno assistito alla scena e che hanno dato l'allarme chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiedendo l'intervento dei soccorsi per un incidente che ha coinvolto più persone. Giunti sul posto i paramedici hanno prestato aiuto ai presenti, soccorrendo il motociclista rimasto gravemente ferito e lo hanno trasportato con codice rosso in uno degli ospedali della Capitale. Una volta arrivato al pronto soccorso è stato affidato alle cure dei medici, che l'hanno sottoposto agli accertamenti del caso. Al momento non si conoscono le sue attuali condizioni di salute.

Traffico e code sul Grande Raccordo Anulare

Inevitabili i disagi al traffico a seguito dell'incidente stradale sul Grande Raccordo Anulare, con chiusure allo svincolo per l'uscita 33 all'altezza di via del Pescaccio in carreggiata interna. Luceverde Roma segnala traffico e code tra Magliana e Pescaccio in carreggiata interna e per curiosi in carreggiata esterna tra Aurelia e Pescaccio. Sul posto per i rilievi scientifici sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e le squadre Anas per gli accertamenti. In corso la ricostruzione della dinamica dell'incidente, per accertare eventuali responsabilità a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.