Incidente sul lavoro alla Bufalotta: operaio ustionato, è grave Momenti di paura per un operaio di 61 anni rimasto gravemente ustionato in un’officina in zona Bufalotta a Roma. Stava svolgendo una riparazione quando una fiammata lo ha raggiunto ed è finito in ospedale.

A cura di Alessia Rabbai

Incidente sul lavoro in zona Bufalotta a Roma, dove un operaio è rimasto gravemente ustionato ed è finito in ospedale. Il sinistro è avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 3 dicembre, nel quadrante Nord di Roma. A rimanere coinvolto è un uomo di sessantuno anni, che è stato ricoverato e da quanto si apprende al momento le condizioni sono serie. Come riporta Il Corriere della Sera l'incidente si è verificato all'interno di un'officina in via della Bufalotta, dove il dipendente stava svolgendo una riparazione. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, da un'auto è partita una fiammata, che lo ha raggiunto e ustionato in diverse parti del corpo. A dare l'allarme sono stati i colleghi, che hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e hanno chiesto l'intervento dei soccorritori. Sul posto ricevuta la segnalazione con la richiesta urgente d'intervento, è arrivato il persaonale sanitario, che ha preso in carico il ferito e lo ha trasportato con l'ambulanza all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, centro specializzato per la cura delle grandi ustioni.

Operaio ustionato in diverse parti del corpo

Arrivato al pronto soccorso del nosocomio di Piazzale dell'Umanesimo, il paziente è stato sottoposto alle cure dei medici, che sono intervenuti sulle ustioni riportate in diverse parti del corpo e lo hanno ricoverato. Presenti per gli accertamenti necessari al caso gli agenti della Polizia di Stato, che hanno svolto del verifiche per ricostruire la dinamica dell'accaduto e indagano sul caso. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici dell'Ispettorato del Lavoro, ai quali spetta il compito di verificare se il dipendente fosse stato messo nelle condizioni di operare in sicurezza, se l'incidente che gli ha provocato conseguenze gravi si sarebbe potuto evitare e se sussistano eventuali responsabillità da parte del datore di lavoro.