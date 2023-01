Incidente sul lavoro a Primavalle: bobocat si ribalta, operaio è grave È grave ma non rischia di morire l’operaio 46enne rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro con il bobocat. Estratto dai vigili del fuoco, è stato trasportato in ospedale.

A cura di Alessia Rabbai

Il bobocat ribaltato a Primavalle

È grave l'operaio rimasto ferito nell'incidente sul lavoro avvenuto in via di Torrevecchia, zona Primavalle a Roma. I fatti risalgono al pomeriggio di martedì scorso 24 gennaio. A rimanere coinvolto è un uomo di quarantasei anni, per il quale sono state necessarie cure mediche. Il ferito è stato trasportato in ambulanza con codice rosso al Policlinico Agostino Gemelli. Da quanto si apprende fortunatamente non rischierebbe di morire. Secondo le informazione trapelate erano circa le ore 16 e l'operaio era alla guida del mezzo, impegnato a lavorare all'interno di un cantiere per interventi di manutenzione stradale. Improvvisamente il bobocat si è ribaltato su un lato.

L'operaio è stato estratto dai vigili del fuoco

A dare l'allarme sono stati i colleghi, che hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento urgente dei soccorsi. Sul posto data la dinamica dell'accaduto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. I pompieri hanno dato il via alle operazioni, per estrarlo dalle lamiere. Il ferito è stato poi consegnato al personale sanitario, che lo ha preso in carico e lo ha trasferito al pronto soccorso. Una volta giunto nel nosocomio il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso.

Presenti sul posto anche i carabinieri della stazione di Montespaccato, che hanno svolto gli accertamenti di rito, ascoltato i presenti e indagano coordinati dalla Procura per ricostruire la dinamica dell'accaduto e il personale dell'ispettorato del Lavoro. Da accertare eventuali responsabilità a carico della ditta per la quale l'operaio lavora. Gli investigatori vogliono infatti capire se l'incidente si sarebbe potuto evitare. Il mezzo è stato posto sottosequestro per ulteriori future verifiche.

Cinque giorni fa Massimo Pezza è morto a 23 anni sul lavoro

Solo cinque giorni fa un altro incidente sul lavoro, purtroppo finito in stragedia. In quel frangente è accaduta in provincia di Roma, a Fonte Nuova, dove un operaio di ventitré anni, Massimo Pezza, è deceduto. Il giovane stava guidando un mezzo dotato di braccio elevatore, quando ha urtato inavvertitamente dei pannelli di cemento, che gli sono piombati addosso.