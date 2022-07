Incidente al Circeo, robot non hanno trovato tracce: Anna Claudia Cartoni è ancora dispersa in mare Nello specchio di mare in cui si è verificato l’incidente non sembra esserci alcuna traccia di Anna Claudia Cartoni. Neanche i robot subacquei che riescono ad arrivare fino agli abissi hanno trovato tracce utili all’identificazione della scomparsa.

A cura di Enrico Tata

Anna Claudia Cartoni, 60 anni, è ancora dispersa in mare. Le ricerche della donna sono ancora senza esito, nonostante i tentativi che anche oggi hanno fatto i sommozzatori della Capitaneria di Porto e dei vigili del fuoco. Da sabato la signora è scomparsa in seguito alla collisione tra un motoscafo e una barca a vela all'Argentario. Nello specchio di mare in cui si è verificato l'incidente non sembra esserci alcuna traccia di Anna Claudia Cartoni. Neanche i robot subacquei che riescono ad arrivare fino agli abissi hanno trovato tracce utili all'identificazione della scomparsa. I mezzi sono stati messi a disposizione del nucleo sommozzatori della Guardia costiera di Napoli e dei sub dei vigili del fuoco per estendere il raggio delle ricerche poiché in quel punto di mare, si apprende, i fondali sono profondi anche 100 metri.

Continuano le indagini, nelle prossime ore l'autopsia sul corpo di Coen

Continuano intanto le indagini dei pm di Grosseto e degli uomini della guardia costiera di Porto Santo Stefano per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente. Nei prossimi giorni verrà eseguita l'autopsia sul corpo di Andrea Giorgio Coen, tra i sei che si trovavano a bordo della barca a vela (su cui era anche la signora Cartoni).

Indagato anche l'uomo al timone della barca a vela

Nei giorni scorsi è stato iscritto sul registro degli indagati il nome dell'uomo che era al timone della barca a vela quando si è verificato l'incidente. Indagato anche Per Horus, il turista danese che invece era al timone dello Yacht. Per il momento si tratta di un atto dovuto. "Al momento non risulta che nessuno dei soggetti conducenti fosse in stato di alterazione da sostanze stupefacenti o alcoliche al momento del sinistro", spiegano i pm della procura di Grosseto.

Leggi anche Il mare restituisce il corpo senza vita di Alberto Aureli: il sub era disperso da venerdì

Chi è Anna Claudia Cartoni

Anna Claudia Cartoni, laureata in scienze motorie, è sempre stata attiva nel mondo dello sport. È tecnico federale ed è giudice internazionale di ginnastica artistica. Sua figlia, Irene, ha una grave disabilità. Cartoni ha raccontato la sua storia nel libro ‘Irene sta carina. Una vita a metà'.