Incidente a Santa Maria Galeria: perde il controllo dell’auto e muore a 33 anni Un uomo di trentatré anni è morto stamattina in un incidente stradale avvenuto in via di Santa Maria di Galeria a Roma. L’automobilista ha perso il controllo della Fiat Panda ed è uscito fuori strada. Il decesso è sopraggiunto sul colpo, per i rilievi gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.

A cura di Alessia Rabbai

Incidente stradale in via di Santa Maria di Galeria a Roma, dove un trentatreenne è morto. Il sinistro risale alla mattina presto di oggi, venerdì 8 ottobre. Non è ancora nota l'identità della vittima. Secondo le informazioni apprese al momento dei drammatici fatti erano le ore 7.30, l'automobilista era alla guida della sua Fiat Punto e stava percorrendo la strada nel territorio del quadrante Nord Ovest della Capitale. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine, ha perso il controllo della vettura, ha sbandato all'altezza del civico 504 ed è morto. Il decesso è sopraggiunto sul colpo, a causa delle gravi ferite e traumi riportati, che non gli hanno purtroppo lasciato scampo. Intervenuto il personale sanitario in ambulanza a sirene spiegate, per l'uomo non c'è stato purtroppo altro da fare se con constarne il decesso. Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del XIV Gruppo Montemario, che sono intervenuti per i rilievi di rito. I vigili urbani hanno lavorato per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Da quanto si apprende si tratta di un incidente autonomo, che non vedrebbe coinvolti altri veicoli.

Incidente tra auto e monopattino a Flaminio

Ieri sera in pieno centro a Roma un ragazzo di ventiquattro anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale lungo viale delle Belle Arti, che ha coinvolto il suo monopattino a noleggio e un'auto Volkswagen UP all'altezza del civico 10. La conducente della vettura, una cinquantaquattrenne italiana sottoposta ad alcol test e risultata negativa, si è fermata a prestargli soccorso, nell'attesa che l'ambulanza con a bordo i paramedici lo prendesse in carico, per trasportarlo in codice rosso al Policlinico Umberto I, dove si trova ricoverato. Entrambi i mezzi sono stati sottoposti a sequestro, al vaglio le immagini delle telecamere.