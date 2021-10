Incendia appartamento ed esce in strada armato di machete: strage sfiorata alla Montagnola (VIDEO) Strage, danneggiamento aggravato, lesioni personali, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Queste le pesanti accuse nei confronti di un ragazzo di 22 anni del Bangladesh. Ha incendiato casa e poi è uscito in strada armato di un grosso machete. All’interno il video diffuso sul canale Telegram ‘Welcom to Favelas’.

A cura di Enrico Tata

Strage, danneggiamento aggravato, lesioni personali, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Queste le pesanti accuse nei confronti di un ragazzo di 22 anni del Bangladesh. Ha incendiato casa e poi è uscito in strada armato di un grosso machete. I poliziotti arrivati sul posto, via Fonte Buono alla Montagnola, gli hanno puntato la pistola contro e soltanto dopo una lunga trattativa sono riusciti a bloccarlo e a renderlo inoffensivo. Una strage sfiorata, sotto l'occhio di diversi passanti e abitanti del quartiere. Il fatto è accaduto alle 8,30 di ieri, quando è arrivata una richiesta di intervento al 112 per un incendio al piano terra di via Fonte Buono. Stando a quanto spiega la questura di Roma, il ragazzo ha bruciato alcuni indumenti all'interno del suo appartamento, poi ha litigato all'interno del palazzo con un vicino di casa suo connazionale, lo ha aggredito e infine è sceso in strada armato di machete.

Strage sfiorata alla Montagnola, solo un ferito lieve

La vittima dell'aggressione è stata soccorsa dal personale medico del 118. L'uomo è stato accompagnato al pronto soccorso, da cui è stato dimesso con una prognosi di tre giorni per alcune lesioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Tor Carbone. Quando sono arrivati sul posto, gli agenti hanno vito il 22enne che inseguiva e minacciava l'altro uomo con il machete e stava seminando il panico su via Fonte Buono, una traversa di piazza dei Caduti della Montagnola. Fortunatamente nessun altra persona è rimasta ferita durante l'intervento delle forze dell'ordine. Il 22enne è stato ammanettato e arrestato.