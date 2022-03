Inaugurato il nuovo monumento ai marinai d’Italia nel centro di Roma Si tratta di una fontana di travertino con al centro una grande ancora e si trova in piazza Bainsizza, quartiere della Vittoria a Roma, nei pressi di piazza Mazzini.

A cura di Enrico Tata

Nel centro di Roma è stato inaugurato un monumento a tutti i marinai d'Italia. Si tratta di una fontana di travertino con al centro una grande ancora. Si trova in piazza Bainsizza, quartiere della Vittoria a Roma, nei pressi di piazza Mazzini. La prima posa è avvenuta lo scorso luglio, alla presenza del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, e i lavori sono quindi durati circa nove mesi. "Roma si pone oggi si pone alla pari di altre capitali europee con questo suo monumento dedicato ai marinai", ha dichiarato Guerini in merito alla nuova opera finanziata da Leonardo Finmeccanica e voluta dall'Associazione Marinai d'Italia, che ha poi donato il monumento a Roma Capitale.

"Sono felice che oggi anche Roma abbia un bellissimo monumento dedicato alla memoria dei marinai e di tutte le persone scomparse in mare. Siamo felici di inaugurarlo in piazza Bainsizza, una delle piazze nel cuore di Roma. Ringrazio anche l'associazione nazionale dei marinai d'Italia per averci dato questo regalo che impreziosisce una piazza e pone un luogo di memoria e omaggio all'impegno straordinario dei marinai italiani. Insieme a voi vogliamo trasmettere ai romani i sentimenti di solidarietà, fratellanza, partecipazione e coesione sociale, che fanno grandi le tradizioni marinare, e pensiamo che opere come queste siano un tramite significativo", ha dichiarato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

La grande ancora, il punto centrale del monumento, è posta davanti a una vasca d'acqua dalla portata di 17mila litri d'acqua più altri 7mila litri per garantire il ricircolo e contenuti nel serbatoio sottostante.