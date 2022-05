In via del Corso apre Uniqlo: si tratta solo di uno dei grandi marchi in arrivo nella capitale Nuovo store di Uniqlo in via del Corso: il famoso brand di abbigliamento casual giapponese approda nella capitale. Ma non si tratta dell’unico grande brand in arrivo a Roma nel 2022.

A cura di Beatrice Tominic

A Roma arriva Uniqlo, il brand giapponese nato nel 1984 e conosciuto in tutto il mondo specializzato in capi d'abbigliamento casual per uomo, donna e bambini. La sede del nuovo negozio del brand, secondo store nel nostro Paese dopo quello che è ospitato a Milano, dovrebbe trovarsi in via del Corso, nella strada dello shopping per antonomasia della capitale.

Roma: nuovi brand in arrivo

Nella capitale sono molti i nuovi brand in arrivo: i grandi marchi che presto sbarcheranno nella città di Roma sono svariati e appartengono a diversi ambiti. A confermarlo all'agenzia Dire, è stata proprio l'assessora capitolina alle Attività Produttive, Monica Lucarelli che sta elaborando idee per attrarre nuovi marchi nella capitale: "Roma è sempre stata un luogo di contaminazione e incontri tra popoli. Noi vogliamo ripartire da quella vocazione internazionale che le è propria e riportate la città al centro del mondo – ha spiegato all'agenzia – Lo è già dal punto di vista culturale ma noi vogliamo che lo diventi anche per il tessuto imprenditoriale e commerciale."

A questo proposito l'assessorato, all'interno del dipartimento di cui si occupa ha creato un ufficio con questo compito: attrarre grandi marchi: "Non aiuterà solo i grandi brand ma anche le aziende che vogliono aprire a Roma una sede direzionale. Vogliamo certamente attrarre commercio di qualità e che possa essere utile per i turisti che vengono dall’estero."

Le zone da valorizzare

L'idea è quella di rilanciare alcune zona di Roma grazie all'intervento di alcuni grandi e conosciuti brand. Fra queste zone, come ha dichiarato l'assessora, ci sono la Galleria Alberto Sordi, a pochi passi dalla quale sorgerà un hotel della catena Four Seasons di Bill Gates, il secondo oltre al chiacchieratissimo albergo in via della Conciliazione; Via Veneto, dove è stato annunciato il primo Nobu Hotel and Restaurant del nostro Paese, albergo e ristorante della catena di Robert De Niro e, infine, anche via Nazionale.