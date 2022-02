In via del Babuino spuntano foto romantiche che spingono le persone a baciarsi ‘Baci’ è l’iniziativa di un’associazione di via del Babuino, che ha installato nel centro storico foto romantiche per spingere le persone a baciarsi.

Il bacio è il grande protagonista delle storie d'amore. Baciamo per sentimento o per passione, ma anche per affetto. Non esiste un solo tipo di bacio, lo diamo a chi reputiamo importante per noi, dal partner a un figlio, dall'amico o amica a un genitore. Ed è proprio di baci che parla l'iniziativa dell'associazione NAB Nuova Associazione del Babuino nata nel 2013 e fortemente voluta dagli imprenditori dell'omonima strada, giunta quest'anno alla terza edizione. Ad essere coinvolta l'attrice e neo regista Francesca Della Ragione e l'attore Lorenzo De Santis.

Baciarsi in via del Babuino

In via del Babuino, nel cuore del centro storico della Città Eterna, protagonista di film celebri di fama mondiale, sono comparse delle installazioni, delle foto, che ritraggono alcune scene di baci cinematografici famosi. Un'iniziativa che vuole al tempo stesso rendere via del Babuino ancora più particolare e suscitare interesse tra turisti e passanti. Quale occasione migliore per scattarsi una foto dandosi un bacio? Un'iniziativa che ha visto la realizzazione di una mostra a tema ed una sfida fotografica sui social netork.

"I baci nella storia del Cinema"

Ad essere esposte in via del Babuino sono le immagini che raffigurano “I baci nella storia del Cinema”, con scatti che dei baci più romantici o più infuocati, che hanno fatto la storia del cinema italiano ed internazionale. Sono baci iconici esposti tra le fioriere aeree e che si possono ammirare camminando lungo via del Babuino o con il naso all'insu abbracciati con il proprio partner.

Contest fotografico sui social

Turisti e cittadini sono inoltre invitati a prendere parte per divertirsi ad un contest fotografico social network. Per partecipare serve scegliere la propria immagine preferita in via del Babuino, scattarsi una foto e pubblicarla sui social taggando @babuinoshoppingstreet e geolocalizzandola a Via del Babuino. Sarà premiato lo scatto che raggiungerà almeno 1000 like, una vera e propria sfida a colpi di baci!