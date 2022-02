Il testo dell’ordinanza di Gualtieri contro la ‘mala movida’: cosa dice il provvedimento

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha pubblicato un'ordinanza che ha lo scopo di contrastare il fenomeno che viene definito ‘mala movida' nei due municipi del centro della Capitale, il Municipio I e il Municipio II. All'interno di essi ci sono praticamente tutti i luoghi simbolo delle notti romane, da San Lorenzo a Trastevere, da Monti a Testaccio.

Il provvedimento adottato dal sindaco, dopo aver ricevuto richieste in tal senso da parte delle due minisindache Francesca Del Bello e Lorenza Bonaccorsi, entrambe esponenti del Partito democratico, è questo: fino al prossimo 6 marzo tutti i minimarket e gli alimentari dei municipi I e II di Roma dovranno chiudere, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, dalle ore 22 e fino alle 5.

Il sindaco, si legge nel testo dell'ordinanza, ha ritenuto

"necessario contrastare, in particolare, in orario serale e notturno, le situazioni che generano assembramenti spontanei non concretamente controllabili vista la sproporzione tra il numero degli avventori e gli organi deputati al controllo; che il protrarsi di assembramenti di persone in limitate aree prospicenti i locali più attivi in orari notturni, oltre a costituire pericolo per la salute pubblica, crea anche profondo disagio ai residenti delle aree limitrofe, specie riconnesso al consumo di alcolici, che contribuisce significativamente ad incrementare lo stato di euforia degli avventori, decrementandone i freni inibitori, cui conseguono fenomeni derivanti dall'ubriachezza quali la mancanza di controllo del tono di voce e delle espressioni verbali, senza sottacere l'intuibile disattenzione nel rispettare il distanziamento sociale o l'utilizzo della mascherina;