Il Teatro Eliseo è in vendita: l’annuncio dell’agenzia immobiliare da 24 milioni euro “Storico complesso teatrale nel cuore di Roma” è l’annuncio della vendita del Teatro Eliseo pubblicato dall’agenzia Engel&Volkers. Il prezzo è di 24 milioni di euro.

A cura di Alessia Rabbai

Il Teatro Eliseo è in vendita al prezzo di 24 milioni di euro. A pubblicare l'annuncio online è l'agenzia immobiliare di pregio Engel&Volkers di una società tedesca, che sul sito presenta ai potenziali acquirenti le caratteristiche dello "storico complesso teatrale nel cuore di Roma". Il palcoscenico del Teatro Eliseo si trova in via Nazionale, davanti a Palazzo Koch e ha ospitato tra gli altri, attori di fama mondiale come Eduardo De Filippo, Anna Magnani, Totò, Monica Vitti, Anna Magnani, Vittorio Gassman, che hanno reso il teatro italiano famoso nel mondo intero. Dal 1900 centinaia di attori, registi, personaggi e spettatori hanno popolato le sue sale.

Teatro Eliseo in vendita

La costruzione del Teatro Eliseo risale all'anno 1918, il più giovane dei teatri romani, inizialmente era in legno e portava il nome di ‘Arena Nazionale'. Ha sessanta locali, venticinque bagni e cinquemila metri quadrati di superficie commerciale e si trova nel cuore del centro di Roma, posizionato strategicamente tra i rioni Monti e Trevi. La sua destinazione d’uso, si legge nell'annuncio, consente di svolgere attività cinematografica, teatrale, concerti e spettacoli, grazie ai suoi 721 posti, con platea, tre balconate, palcoscenico, declivio palcoscenico, sipario, due bagni e sette camerini. Il cambio di gestione ha permesso un radicale intervento di ristrutturazione esterno ed interno che lo ha riportato ai suoi prestigiosi fasti.

Piccolo Eliseo in vendita

Ad essere in vendita è anche il Piccolo Eliseo, che ospita circa 266 posti con platea, palcoscenico, declivio palcoscenico, sipario, due bagni e quattro camerini. Ad oggi il suo cuore sono le due sale che da 100 anni parlano d’arte e cultura attraverso le grandi produzioni. Dopo la sospensione delle attività per lavori tra il 2014 e il 2015, la direzione e gestione è stata affidata a Luca Barbareschi e il Teatro Eliseo ha chiuso definitivamente il 30 settembre del 2021.