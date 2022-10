Il primo volo del taxi drone, che collegherà l’aeroporto di Fiumicino a Roma Termini L’obiettivo è quello di attivare il servizio di air taxi entro il 2024. L’amministrazione delegato di AdR Troncone ha dichiarato che probabilmente il primo Vertiporto di Roma sarà sul tetto della stazione Termini.

A cura di Enrico Tata

È decollato oggi il primo volo del ‘taxi volante' o ‘taxi drone' oppure ancora ‘air taxi'. La promessa è che entro due anni possa collegare in poco tempo l'aeroporto di Fiumicino alla stazione Termini di Roma. L'elicottero possiede due posti per altrettanti passeggeri e diciotto motori completamente elettrici, a decollo e atterraggio verticale e con un'autonomia complessiva di 100 chilometri. Servirà, come detto, per un "collegamento veloce e sostenibile dell’aeroporto con la città".

L'obiettivo, ha spiegato l'assessore capitolino ai Trasporti, Eugenio Patanè, è quello di rendere il servizio attivo entro il 2024. "Ringrazio ADR – Rome Airports (un aeroporto all'avanguardia nel mondo), Enac, Atlantia e Volocopter per aver lavorato senza sosta per questo risultato straordinario. Ancora molto lavoro ci aspetta e questa nessuno la considera la soluzione dei problemi della mobilità urbana, ma certamente è un ulteriore tassello che aggiungiamo per l'intermodalità delle persone e delle merci che nel futuro diventerà un mezzo diffuso. Ed essere la prima città italiana che li ospiterà è un orgoglio della Capitale d'Italia", ha dichiarato ancora l'assessore.

L'air taxi è partito dal Vertiporto, che si trova vicino alla Cargo City dell'aeroporto Leonardo Da Vinci. Occupa un'area di circa 5.500 metri quadrati con uno spazio di "avvicinamento finale e di decollo destinata alle omonime operazioni; una piazzola di sosta, un hangar coperto di 20 metri per 20 e alto circa sei metri, vari locali, tra cui un ufficio, un magazzino e uno spazio per la ricarica delle batterie dei velivoli elettrici". L'amministrazione delegato di AdR Troncone ha dichiarato che probabilmente il primo Vertiporto di Roma sarà sul tetto della stazione Termini.

L'air taxi VoloCity è stato realizzato da Volocopter in collaborazione con UrbanV. Presenti all'evento di inaugurazione il presidente di AdR Claudio De Vincenti, l’amministratore delegato di Aeroporti di Roma Ing. Marco Troncone, il Presidente di Atlantia Giampiero Massolo, Il Presidente di Enac Roma – Ente Nazionale Aviazione Civile Pierluigi Di Palma, Eugenio Patanè assessore Mobilità Comune di Roma e Ezio Pagliuca vice sindaco Comune di Fiumicino; per Volocopter hanno partecipato Christian Bauer, Chief Commercial Officer, e Oliver Reinhardt, Chief Risk and Certification Officer, mentre per UrbanV ha preso parte all’evento l’amministratore delegato Carlo Tursi.