Il papà di Francesco Valsisserri dopo la morte di Riccardo e Dennis: “Basta strage di innocenti” Il giornalista Luca Valdisserri, papà di Francesco travolto e ucciso due mesi fa su via Cristoforo Colombo, ha commentato l’incidente di questa mattina in cui hanno perso la vita Riccardo e Dennis, anche loro di 18 anni. “Altre due vite perse per la strada. Vogliamo fare ogni giorno la conta?”.

A cura di Redazione Roma

La lista dei morti sulle strade di Roma si fa sempre più lunga. I nomi di Dennis Di Tuccio e Riccardo Marchese, due amici di diciotto anni, sono gli ultimi due in ordine di tempo. Viaggiavano a bordo di uno scooter Sh quando hanno finito la loro corsa contro un autocarro su via della Circonvallazione Ostiense: quando sono arrivati i soccorsi per i due ragazzi non c'era ormai più niente da fare.

Del drammatico incidente di questa mattina ha parlato Luca Valdisserri, il giornalista del Corriere della Sera, papà di Francesco, travolto e ucciso a 18 anni da un'automobilista su via Cristoforo Colombo mentre passeggiava con un amico, nella notte tra il 18 e il 19 ottobre scorso. La ventitreenne al volante è poi risultatapositiva all'alcol test. "Quello che è successo sulla circonvallazione Ostiense questa mattina mi ha sconvolto. È una strage degli innocenti e Roma sta diventando sempre più l'antologia di spoon river. – ha dichiarato Valdisserri all'agenzia Agi – Solo la mattina precedente ero andato a parlare di educazione stradale agli studenti del liceo Socrate, quello che frequentava Francesco, e che si trova a pochi metri da dove hanno perso la vita i due diciottenni".

Morti sulle strade: "Serve una battaglia di cittadinanza"

"È l'ennesimo caso – ha aggiunto il giornalista – sono altre due vite perse per la strada. Vogliamo fare ogni giorno la conta? O vogliamo provare a intervenire e fermarla?". Ma come? Ecco la proposta: "L'idea è quella di unire le tre E di Education, l'educazione, Engineering, la tecnologia, ed Enforcement, le leggi. Solo unite si possono raggiungere dei risultati. E io credo moltissimo nell'educazione". Quindi una "battaglia di cittadinanza che parta dal basso", a partire dalle scuole. Poi Valdisserri pensa anche alla battaglia per ridurre la velocità delle auto: "Se il mercato richiede auto più veloci allora le industrie forniscono auto sempre più veloci, ma se si cambia mentalità e la maggioranza chiede auto più sicure allora verranno costruite auto magari che non vanno oltre i 130 km orari, perché il limite massimo che può essere raggiunto".