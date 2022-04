Il neomelodico Angelo Famao non si presenta alla festa di compleanno, ieri la serenata riparatrice Angelo Famao, cantante neomelodico, ha realizzato un concerto esclusivo per una ragazza di Ferentino: la madre della giovane lo aveva ingaggiato per la sua festa di compleanno, ma non si era presentato.

A cura di Beatrice Tominic

È successo qualche mese fa: Angelo Famao, uno dei cantanti più promettenti del nuovo panorama neomelodico, ha dato "buca" alla festa di compleanno di una ragazza di Ferentino, in provincia di Frosinone, dopo che era stato ingaggiato dalla mamma della ragazza per farle una sorpresa. Nel fatidico giorno del party, infatti, Angelo Famao non si è presentato alla festa della ragazza né ha chiamato in alcun modo per disdire l'impegno. Sembra, però, che la donna avesse già inviato il bonifico per il pagamento dell'esibizione: proprio per questo avrebbe deciso di sporgere denuncia per truffa contro il cantante.

Nella giornata di lunedì 4 aprile, però, il cantante è partito dalla sua Sicilia per raggiungere l'abitazione della giovane di Ferentino, comune che si trova nella Valle del Sacco a poco più di 10 chilometri da Anagni, per farle una sorpresa: Angelo Famao si è esibito per lei in un concerto esclusivo, una serenata riparatrice.

L'arrivo davanti alla casa della giovane e il concerto

Una volta arrivato davanti alla casa della giovane, Angelo Famao ha cantato per lei: ha improvvisato un concerto. Di fronte al cantante la ragazza è apparsa visibilmente emozionata per la sorpresa e lui l'ha abbracciata affettuosamente. Famao, cantante siciliano di 26 anni che vanta 308mila di followers su Instagram e centinaia di visualizzazione e riproduzioni su Youtube e Spotify, poi, si è messo a cantare insieme alla ragazza una delle sue canzoni preferite.

La soddisfazione della mamma

Soddisfatta anche la mamma che, come si legge in un articolo de il Messaggero, ha dichiarato: "Quando l'ho visto non credevo ai miei occhi. Si è scusato dicendomi che era all'oscuro di quel concerto e che l'ultima cosa che avrebbe voluto era quella di ferire la mia ragazza." Poi ha aggiunto: "Ho avuto l'impressione che quelle parole venissero veramente dal cuore." Sembra che la donna, dopo l'improvvisata del cantante, abbia deciso di ritirare la denuncia.