Il marito la tradisce con una prostituta, moglie prova ad ucciderla investendola: 42enne a processo Ha provato ad investirla dopo aver scoperto che il marito la tradiva: a processo un donna di 42 anni che ha tentato di uccidere una 35enne.

È successo lo scorso 15 maggio, in zona Centocelle. Una donna, una volta scoperto che il marito la tradiva con una prostituta di 35 anni, si è recata sotto casa sua e ha provato ad investirla con la propria automobile. Ai danni della moglie tradita, una 42enne, si è aperto un processo davanti al gup di piazzale Clodio e nella prossima udienza, come si legge su il Messaggero, si procederà con rito abbreviato: l'accusa è di tentato omicidio.

La vicenda e il tentativo d'investimento

La 42enne è arrivata sotto casa della donna, in via Ostuni, per affrontarla. Non appena si sono viste, nel corso della sera del 15 maggio, hanno subito iniziato a litigare: all'improvviso, nel mezzo della discussione, la moglie si è allontanata ed è risalita sulla sua automobile, una Fiat Multipla. Alla guida dell'automobile, vedendo la 35enne che si stava allontanando a piedi, ha accelerato in direzione della donna. Con l'automobile è entrata nell'area pedonale del condominio e ha provato ad investire la donna che, invece, è riuscita a spostarsi e ad afferrare un mattone, poi lanciato sul parabrezza del mezzo. Dopo essere finita contro un muretto, ha fatto retromarcia ed è rientrata a casa propria.

Il secondo episodio

Quello nell'area pedonale del condominio, però, non è stato l'unico tentativo di omicidio da parte della 42enne. Qualche giorno dopo è arrivato un secondo tentativo. La moglie ha riprovato ad investire la 35enne in via Manfredonia, all'angolo con via Ostuni: l'automobile ha puntato la donna, ma a mancato il bersaglio e ha colpito una macchina in sosta. La vittima ha provato a fuggire, mentre l'altra, pur di provare a portare a termine il suo obiettivo, ha percorso tutta via Ostuni contromano fino ad arrivare in piazza del Quarticciolo per provare ad investirla di nuovo. La 35enne, stavolta, è caduta a terra, ma per fortuna è riuscita ad allertare i soccorsi. La 42enne, invece, è stata arrestata e accusata di tentato omicidio e adesso si trova sotto processo.