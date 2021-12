Il Campidoglio di tinge di verde in solidarietà ai migranti “Palazzo Senatorio si tinge di verde per chiedere all’Europa di prendersi cura di chi scappa da persecuzioni, violazioni dei diritti umani, guerre e povertà. Non lasciamo solo chi ha bisogno di aiuto”, così il sindaco Roberto Gualtieri. L’iniziativa di Roma Capitale e Save the children.

A cura di Redazione Roma

Il Campidoglio questa sera si è illuminato di verde. L'iniziativa è nata dalla sinergia tra Save the Children e Roma Capitale nella Giornata per i diritti dei migranti che si celebra oggi 18 dicembre. Così su Twitter il sindaco Roberto Gualtieri: "Con Save the Children Italia nella Giornata per i diritti dei migranti il Palazzo Senatorio si tinge di verde per chiedere all'Europa di prendersi cura di chi scappa da persecuzioni, violazioni dei diritti umani, guerre e povertà. Non lasciamo solo chi ha bisogno di aiuto".

"Questa sera, mentre migliaia di persone sono bloccate ai confini d'Europa, vengono respinte e perdono la vita in mare, abbiamo portato le nostre lanterne verdi al Campidoglio a Roma, che in occasione della Giornata per i diritti dei migranti, si è illuminato di verde, così come la nostra sede. Donne, uomini, bambini e bambine erano lì con noi per chiedere all'Europa di essere più accogliente e umana". Così Save the children in una nota.

Le lanterne verdi sono il simbolo dell'accoglienza ai migranti in Polonia, un simbolo nato dalla recente crisi migratoria al confine con la Bielorussia. I cittadini disponibili ad accogliere hanno appunto acceso una luce verde alla finestra per farsi riconoscere.