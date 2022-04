I funerali di Donna Assunta Almirante giovedì piazza del Popolo: ci sarà tutta la destra italiana Si è spenta a 100 anni Donna Assunta Almirante, la moglie di Giorgio Almirante a lungo segretario dell’Msi. Giovedì i funerali a Piazza del Popolo.

A cura di Redazione Roma

Si è spenta a cento anni Assunta Almirante. I funerali si terranno giovedì 28 aprile alle 14.00 presso la Basilica di Santa Maria in Montesanto, la cosiddetta Chiesa degli Artisti a piazza del Popolo. "Donna Assunta", come era chiamata, era stata la moglie del segretario del Movimento Sociale Italiano Giorgio Almirante, e a lungo depositaria della tradizione della destra postfascista italiana. I funerali saranno forse l'ultima occasione per un quadro di famiglia della diaspora della destra italiana dopo la fine dell'Msi.

Raffaela Stramandinoli nasce a Catanzaro ma romana per quasi un'intera vita. Donna Assunta abitava ancora nell'appartamento di viale Archimede nel cui salotto Giorgio Almirante riceveva esponenti del suo e di altri partiti. Giovanissima sposa il marchese Federico De Medici, di 21 anni più anziano, da cui ha tre figli. Già nel 1952 inizia una relazione con Almirante, allora deputato missino, da cui ha una figlia che viene però riconosciuta dal Marchese non essendo ancora la coppia separata. Solo alla morte del marito nel 1969 Assunta De Medici sposa Giorgio Almirante, da poco divorziatosi in Brasile, con "rito di coscienza".

Ai tempi della svolta di Fiuggi non aderì ad Alleanza Nazionale e i rapporti con Gianfranco Fini, in precedenza da lei fortemente sostenuto al momento di diventare segretario alla morte del merito, si raffreddarono. Non rinunciò mai a dire la sua sull'eredità politica del Msi e fondò con la figlia Giuliana De Medici la fondazione che porta il nome del marito. Quando Alleanza Nazionale si fuse con Forza Italia nel Pdl partecipò alla fondazione de La Destra di Francesco Storace.

Oggi tutto il mondo della destra italiana le ha reso omaggio, a cominciare dalla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni che con il suo partito ha riportato la "fiamma" nel simbolo del partito più importante della destra italiana: “Da poche ore Assunta Almirante ha raggiunto suo marito Giorgio. Una donna straordinaria, schietta, intelligente. Un pilastro della memoria storica della destra italiana. A nome mio e di Fratelli d’Italia esprimo il più profondo cordoglio per questa scomparsa, insieme al rispetto e alla gratitudine per ciò che Donna Assunta ha rappresentato per tutti noi".

“Donna Assunta Almirante ha segnato un’epoca della vita italiana. Generosa, prodiga di consigli, sincera, infaticabile custode della memoria di Giorgio Almirante, ha rappresentato nel tempo un punto di riferimento per tanti. Il suo affetto è stato un privilegio per molti di noi. La ricordo con affetto e con commozione", così Maurizio Gasparri. "Assunta Almirante ha raggiunto Giorgio in Cielo. Ha vissuto con onore nella memoria del leader amato da tutti noi. Ci mancherà”, le parole di Storace.