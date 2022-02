Gualtieri incontra Marcell Jacobs per ripetere a Roma la finale dei 100 metri alle Olimpiadi Oggi Jacobs ha incontrato il sindaco Gualtieri in Campidoglio: “Un vero piacere ospitare in Campidoglio Marcell Jacobs, cittadino romano ormai acquisito. Siamo al lavoro per realizzare la sua bellissima idea di ripetere la finale olimpica dei 100m nell’area dei Fori Imperiali”.

A cura di Enrico Tata

La suggestione di rivivere la finale dei 100 metri olimpici con lo sfondo del Colosseo e dei Fori Imperiali sta diventando pian piano realtà. Il sindaco Roberto Gualtieri sta accelerando i tempi e oggi ha incontrato l'immancabile protagonista di quell'evento che vuole essere uno straordinario sponsor per Roma in vista del Giubileo e della candidatura della Capitale all'Expo 2030: Marcell Jacobs, l'oro olimpico di Tokyo. Sarà anche un'occasione, si legge nel comunicato stampa del Campidoglio, "per rilanciare l'immagine di Roma nel mondo a ridosso della Festa della Repubblica".

Nelle intenzioni del sindaco dovrebbero partecipare all'evento, che si vorrebbe organizzare in via dei Fori Imperiali con il magnifico sfondo del Colosseo, tutti i finalisti olimpici. Il campione olimpico, quindi, e tutti gli altri protagonisti di quell'evento storico per lo sport italiano. Oggi Jacobs ha incontrato il sindaco Gualtieri in Campidoglio: "Un vero piacere ospitare in Campidoglio Marcell Jacobs, cittadino romano ormai acquisito. Siamo al lavoro per realizzare la sua bellissima idea di ripetere la finale olimpica dei 100m nell'area dei Fori Imperiali. Uno straordinario evento per Roma anche in vista di Expo2030", le parole del sindaco di Roma.

L'evento si chiamerà "100mt Olympic Final Reloaded" e con Roma saranno collegati 130 Paesi di tutto il mondo. "Sarà una grande kermesse pensata per rilanciare l'immagine dell' Italia nel mondo, che avrà un impatto enorme anche sulla capitale", ha raccontato a La Repubblica, Luca Scolari, il manager sportivo di Jacobs. Proprio il campione olimpico telefonerà agli altri finalisti per invitarli a questo evento.