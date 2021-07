Albero cade e distrugge una macchina, a bordo anche un neonato: tragedia sfiorata a Ostia A Ostia un albero è crollato lungo via dei Pescatori. Avrebbe centrato in pieno un’automobile, una Ford di colore grigio. All’interno, stando a quanto riporta Leggo, c’erano cinque persone, tra cui un neonato. Fortunatamente nessuna delle persone a bordo della vettura sarebbe in gravi condizioni.

A cura di Enrico Tata

A Ostia un albero è crollato lungo via dei Pescatori. Avrebbe centrato in pieno un'automobile, una Ford di colore grigio. All'interno, stando a quanto riporta Leggo, c'erano cinque persone, tra cui un neonato. Fortunatamente nessuna delle persone che si trovavano a bordo sembra aver riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenute alcune ambulanze. La macchina risulterebbe praticamente distrutta.

Il precedente del 23 giugno: grosso ramo sfiora un'auto

Lo scorso 23 giugno è accaduto un episodio simile sullo stesso tratto di strada un grosso ramo di Eucalipto si è staccato da un albero e ha invaso la carreggiata su un tratto a senso unico della strada. Il ramo ha sfiorato un'automobile guidata da una donna. La notizia è stata riportata dal quotidiano locale Canale Dieci. La strada è stata bloccata per oltre un'ora. Il ramo aveva un diametro di circa quaranta centimetri e probabilmente era già penzolante. Fortunatamente la donna a bordo dell'automobile è in ottime condizioni di salute e per lei c'è stato soltanto un grande spavento. Sempre stando a quanto riporta Canale Dieci, alcuni automobilisti sono scesi dall'automobile e si sono messi a liberare la strada.

Diversi cittadini di Ostia su Facebook avevano denunciato la pericolosità di quel tratto di strada proprio per la presenza di grossi alberi secchi e a rischio caduta. "Ci passo sempre su quel tratto di via e specie nelle giornate ventose stavo con gli occhi all'insù sperando che non cedesse, ma era inevitabile che accadesse!", scrive per esempio Andrea.

In foto l'intervento in via dei Pescatori risalente proprio al 23 giugno scorso.