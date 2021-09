Grossa perdita d’acqua ad Ostia: la strada diventa una lago, chiuse due vie Via delle Baleniere, nel tratto compreso tra via delle Gondole e viale Vasco de Gama, da via Capitan Consalvo a via delle Baleniere sono state temporaneamente chiuse, per agevolare l’intervento dei tecnici Acea, che hanno lavorato per riparare una grossa perdita d’acqua che ha allagato la strada.

A cura di Alessia Rabbai

Una grossa perdita d'acqua che si è registrata in via delle Baleniere, all'incrocio con viale Vasco da Gama ad Ostia ha provocato disagi alla viabilità della zona. La segnalazione è arrivata poco dopo le 4 di stamattina, domenica 5 settembre. A provocare la fuoriuscita d'acqua è stata una rottura improvvisa alla rete idrica. L'acqua ha inondato la strada, diventata un lago e sulla quale è risultato difficile transitare. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale con alcune pattuglie del Gruppo X Mare. I vigili urbani in attesa dell'arrivo dei tecnici competenti a riparare la rottura hanno provveduto a gestire la viabilità e a ripristinare la sicurezza in strada. Data la grossa presenza di acqua sulla carreggiata è stato necessario chiudere alcune strade, per consentire l'intervento da parte del personale di Acea.

Chiuse via delle Baleniere e viale Vasco da Gama

Chiuse al traffico dei veicoli via delle Baleniere, nel tratto compreso tra via delle Gondole e viale Vasco de Gama, da Via Capitan Consalvo a Via delle Baleniere, che sono state transennate e sorvegliate con le macchine di servizio. Oltre al traffico dei veicoli privati è stato temporanemanete deviato il transito dei mezzi pubblici lungo le strade intessate e limitrofe: come annuncia ai viaggiatori su Twitter Roma Mobilità, la linea C19 è stata deviata da via delle Baleniere a via del Mare e via delle Canarie. Le pattuglie sono rimaste sul posto a supporto dei tecnici Acea, che hanno lavorato per la riparazione della perdita nel più breve tempo possibile. Si raccomanda agli automobilisti che si trovano in viaggio in zona di prestare attenzione alla guida. Terminato l'intervento e messa in sicurezza la strada, le vie sono state riaperte nel corso della mattinata e il traffico è tornato regolare.