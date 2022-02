Gli auguri di Gualtieri a Mattarella: “Roma e i romani sono con lei” Il sindaco Roberto Gualtieri ha rivolto un messaggio di auguri a Sergio Mattarella, rieletto presidente della Repubblica: “Roma e l’Italia sono con lei”.

A cura di Alessia Rabbai

"Signor presidente della Repubblica, è mio grande onore formulare a lei – a nome di Roma Capitale e dei suoi cittadini – gli auguri più rispettosi e più calorosi per l'altissimo incarico che il Parlamento e i delegati delle Regioni hanno deciso di rinnovarle". Sono gli auguri del sindaco di Roma Roberto Gualtieri a Sergio Mattarella, per il secondo mandato in occasione del giorno del giuramento giovedì 3 febbraio 2022, davanti al Parlamento dopo la sua rielezione. Il primo cittadino ha rivolto un discorso alla massima carica dello Stato, un messaggio nel quale si fa portavoce della città e di tutti suoi abitanti. Oggi, giorno di grande festa nazionale, sulla Città Eterna sono volate le Frecce Tricolore, che dopo l'omaggio al Milite Ignoto all'Altare della Patria, hanno dato via ad uno spettacolo suggestivo, colorando il cielo con la bandiera italiana. Nel pomeriggio il cannone del Gianicolo, come da tradizione, ha sparato ventuno colpi.

Il discorso del sindaco Gualtieri al presidente della Repubblica Mattarella