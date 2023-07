Giorilyn Bruno scomparsa nel viaggio in treno da Messina a Termini: “Ha problemi psichici” Sono giorni di apprensione per i famigliari di Giorilyn Bruno scomparsa nel viaggio da Messina a Roma termini, dove avrebbe dovuto incontrare la sorella. Ha problemi psichici.

A cura di Alessia Rabbai

Giorilyn Bruno

Giorilyn Bruno è scomparsa nel viaggio tra Messina e Roma Termini. Della donna, quarantasei anni, non si hanno più notizie e chi le vuole bene è preoccupato che le sia accaduto qualcosa di brutto. Se ne sono perse le tracce dalla serata di giovedì 13 luglio scorso, quando il suo smartphone non è stato più raggiungibile. A quell'ora sarebbe dovuta trovarsi alla stazione Termini, di ritorno da Messina, dov'è sepolta sua madre e avrebbe dovuto incontrare una delle sue sorelle, che vive a Roma. Ma a quell'incontro non si è mai presentata. Sono giorni che sembra essersi volatilizzata nel nulla, i suoi cari ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine e lanciato un appello attraverso la trasmissione televisiva in onda su Rai 3 che sostiene i famigliari e gli amici delle persone scomparse ‘Chi l'ha visto?'.

Giorilyn vive in Canada, ricercatrice in legge e autrice di varie pubblicazioni. I suoi fratelli sono preoccupati perché non riescono a mettersi in contatto con lei. ‘Gio', così la chiamano, soffrirebbe di una malattia mentale, per questo temono che si trovi in uno stato confusionale e che possa aver urgente bisogno di aiuto. Ha infatti già passato più di una settimana lontano da casa e il caldo intenso che si sta registrando nelle ultime settimane non aiuta. La speranza è che stia bene e che abbia trovato rifugio da qualche parte.

L'identikit di Giorilyn Bruno

Giorilyn Bruno è alta un metro e 83 centimetri, ha quarantasei anni, ha occhi castani e capelli neri. Come segno particolare ha il fatto di avere due colori nell'occhio sinistro. Potrebbe indossare una giacca di jeans, un paio di pantaloni della tuta e scarpe da ginnastica di colore bianco o grigio. La zona da attenzionare è quella della stazione Termini, ma potrebbe trovarsi ovunque. Chiunque l'avesse vista o avesse notato una persona che corrisponde alla sua descrizione, è pregato di contattare immediatamente le forze dell'ordine al Numero Unico delle Emergenze 112.